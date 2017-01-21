На завод «Омский каучук» поступила первая партия нового отечественного технологического оборудования
20 теплообменных аппаратов установят в рамках модернизации производства фенола-ацетона
На заводе «Омский каучук» принялись реализовывать проект технического перевооружения предприятия.
Предприятие получило первую партию отечественного технологического оборудования — 20 теплообменных аппаратов общей стоимостью свыше 50 млн. рублей. Установка оборудования запланирована на март 2017 года. Всего планируется разместить более 100 теплообменников.
Техническое перевооружение производства фенола-ацетона будет проводиться с соблюдением экологических требований. Все оборудование разрабатывалось с учетом максимальной ресурсо- и энергоэффективности.
Проект одобрил Фонд развития промышленности, а участие в Нефтехимическом промышленном кластере дает право на привлечение федеральных средств.