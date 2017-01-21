Российские трубные предприятия полностью обеспечили Газпром

В 2016 году отечественные трубные предприятия обеспечили полное импортозамещение труб большого диаметра для объектов корпорации Газпром. Основная часть продукции произведена для проектов «Сила Сибири» и «Ухта — Торжок — 2», всего более 800 тысяч тонн.

Как сообщает Ассоциация производителей труб, инновационные разработки и новая продукция для объектов добычи (бурильные, насосно-компрессорные трубы и др.) допущена к использованию на объектах Газпрома, которые в 2016 году смогли отказаться от поставок немецких и японских поставок этих сортов продукции. Более того, по сообщению Ассоциации, российские трубные заводы теперь работают не только на импортозамещение: предприятия отрасли начали выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежных рынках.

Так, Трубная металлургическая компания (ТМК) освоила производство хромовых и сероводородостойких обсадных и насосно-компрессорных труб. Кроме того, завершающие этапы испытаний проходят трубы из хромоникелевого сплава 110 CrNi. Челябинский трубопрокатный завод увеличивает перечень выпускаемых труб из нержавеющих сталей, на предприятии «Северсталь» осваивается промышленное производство криогенных (холодостойких) конструкционных сталей с содержанием никеля, которые применяются для изготовления различного оборудования, связанного со сжиженным природным газом.

Добавим, в сотрудничестве с корпорацией Газпром российские предприятия освоили также производство труб с монослойным полиэтиленовым покрытием, основу которых составляют отечественные материалы. Также проведены испытания труб российского производства высокой деформационной способности для изготовления холодного гнутья с большими углами изгиба. В результате, на Кропоткинском заводе и заводе Трубодеталь получили отводы, радиус изгиба которых составляет 20D, а углы достигают 14 градусов. Отметим, достигнутые показатели в 2 раза превышают действующие требования ГОСТа, работа в этом направлении продолжается.