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Производство

Российские трубные предприятия полностью обеспечили Газпром

В 2016 году отечественные трубные предприятия обеспечили полное импортозамещение труб большого диаметра для объектов корпорации Газпром. Основная часть продукции произведена для проектов «Сила Сибири» и «Ухта — Торжок — 2», всего более 800 тысяч тонн.

Как сообщает Ассоциация производителей труб, инновационные разработки и новая продукция для объектов добычи (бурильные, насосно-компрессорные трубы и др.) допущена к использованию на объектах Газпрома, которые в 2016 году смогли отказаться от поставок немецких и японских поставок этих сортов продукции. Более того, по сообщению Ассоциации, российские трубные заводы теперь работают не только на импортозамещение: предприятия отрасли начали выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежных рынках.

Так, Трубная металлургическая компания (ТМК) освоила производство хромовых и сероводородостойких обсадных и насосно-компрессорных труб. Кроме того, завершающие этапы испытаний проходят трубы из хромоникелевого сплава 110 CrNi. Челябинский трубопрокатный завод увеличивает перечень выпускаемых труб из нержавеющих сталей, на предприятии «Северсталь» осваивается промышленное производство криогенных (холодостойких) конструкционных сталей с содержанием никеля, которые применяются для изготовления различного оборудования, связанного со сжиженным природным газом.

Добавим, в сотрудничестве с корпорацией Газпром российские предприятия освоили также производство труб с монослойным полиэтиленовым покрытием, основу которых составляют отечественные материалы. Также проведены испытания труб российского производства высокой деформационной способности для изготовления холодного гнутья с большими углами изгиба. В результате, на Кропоткинском заводе и заводе Трубодеталь получили отводы, радиус изгиба которых составляет 20D, а углы достигают 14 градусов. Отметим, достигнутые показатели в 2 раза превышают действующие требования ГОСТа, работа в этом направлении продолжается.

http://zimport.ru/

импортозамещение
  • Нет аватара Don
    21.01.1720:59:01

    Что, правда на 800 тыс. рублей? Неслыханное достижение!

    Ребята, прежде чем копипастить что-либо, хотя бы прочитайте сами.

    #877193
    • Нет аватара Clausson
      21.01.1721:03:29

      Это видимо цена одной трубы          

      И еще, картинка к трубной промышленности не имеет никакого отношения.

      Отредактировано: Clausson~21:04 21.01.17
      #877194
    • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
      21.01.1722:16:34

      Где ты в тексте что-то про 800 тысяч рублей нашёл?

      #877214
  • Нет аватара luboy
    21.01.1721:09:25

    Совокупный объём отгрузки для этих проектов составил 800 тысяч тонн труб большого диаметра, а не 800 тысяч рублей.

    Отредактировано: luboy~21:11 21.01.17
    #877195
  • Sergio Buk Sergio Buk
    21.01.1721:24:32

    Кто-то накасячил в тексте приведенного источника. Главное взяли отсюда: metalinfo.ru/ru/news/91549

    и зачем-то переврали.

    Основными объектами комплектации в сегменте труб большого диаметра (ТБД) для заводов стали проекты газопроводов «Сила Сибири» и «Ухта — Торжок — 2». Совокупный объем отгрузки для этих проектов в 2016 г. составил около 800 тыс. т ТБД.

    «Главный итог прошедшего года для трубных предприятий — 100%-ное замещение импорта ТБД при поставках на объекты Газпрома. Теперь для строительства магистральных газопроводов в РФ используются трубы большого диаметра исключительно российского производства. Более того, трубная отрасль перешла от импортозамещения к импортоопережению, то есть заводы уже выпускают продукцию, которая котируется на мировых рынках и показывает высокую конкурентоспособность», — отметил председатель координационного совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов.

     http://www.allmetals.ru/index.php?id=50141 

    И тут:

     http://www.steelland.ru/news/business/8122.html 

    И тут:

     http://rosinvest.com/novosti/1295560 

    Отредактировано: Sergio Buk~21:32 21.01.17
    #877200
    • Нет аватара Zimbru
      21.01.1721:35:16

      Вы можете на сайте посмотреть источник информации. Спасибо за указание на ошибку, исправили.

      #877205
      • Sergio Buk Sergio Buk
        21.01.1721:40:47

        Ага, вижу, что и в источнике поправили.

        #877208
  • Нет аватара Maggey
    21.01.1721:40:28

    Смените это отвратительное фото с трубой из прошлого столетия.

    Поставьте это

    Отредактировано: Maggey~21:43 21.01.17
    #877207
  • Нет аватара yu.f.pan
    22.01.1704:14:01

    Написано: " …(ТМК) освоила производство хромовых … труб."

    Сапоги бывают хромовыми, а трубы изготавливают из хромистых нержавеющих сталей.

    #877261
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