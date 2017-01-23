Наибольшие успехи в рамках импортозамещения сегодня демонстрирует металлургическая отрасль. Различные компании регулярно поставляют на рынок новые изделия, чем нервируют зарубежных конкурентов. И еще одним примером удачи России в деле «антиимпорта» может послужить разработка Белорецкого металлургического комбината («БМК», входит в группу компании «Мечел»).Прорыв в металлургии: Россия сделала уникальную деталь для мощного ротора

«БМК» сконструировал новую рабочую деталь для импортного канатного оборудования. Речь идет о создании секции ротора. На сегодняшний день изделие не имеет аналогов не только внутри России, но и в мире. Важно отметить, что стоимость металлической конструкции в несколько раз ниже, чем за рубежом.

Новинка металлургического завода дала старт масштабному капитальному ремонту канатного оборудования на предприятии. В течении 2017 года планируют заменить еще несколько секций ротора на прядевьющей машине канатного цеха № 3. Но на этом работа не закончится — всего на «БМК» более 100 канатных машин, которые требуют модернизации и ремонта. Именно на них завод делает канаты для горной и нефтегазовой промышленности.

Корпус секции рота представляет собой несущую конструкцию, которая изготовлена из нестандартной трубной заготовки. Длина изделия составляет 3200 мм, диаметр 680 мм, а толщина стенок 20 мм. При выпуске изделия инженеры столкнулись с проблемой — не было необходимой трубной заготовки. Это связано с тем, что в России не делают горячекатаных труб необходимой геометрии. Более того, западных аналогов также нет. Поэтому «БМК» пришел к выводу, что надо использовать трубу центробежного литья. Ее изготовил завод «Ижметмаш».

На сегодняшний день «БМК» сделал существенный прорыв в изготовлении импортозамещающего оборудования. Компания в состоянии выпускать более 300 наименований изделий для очень дорогого импортного оборудования.