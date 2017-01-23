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Производство

Прорыв в металлургии: Россия сделала уникальную деталь для мощного ротора

Наибольшие успехи в рамках импортозамещения сегодня демонстрирует металлургическая отрасль. Различные компании регулярно поставляют на рынок новые изделия, чем нервируют зарубежных конкурентов. И еще одним примером удачи России в деле «антиимпорта» может послужить разработка Белорецкого металлургического комбината («БМК», входит в группу компании «Мечел»).Прорыв в металлургии: Россия сделала уникальную деталь для мощного ротора

«БМК» сконструировал новую рабочую деталь для импортного канатного оборудования. Речь идет о создании секции ротора. На сегодняшний день изделие не имеет аналогов не только внутри России, но и в мире. Важно отметить, что стоимость металлической конструкции в несколько раз ниже, чем за рубежом.

Новинка металлургического завода дала старт масштабному капитальному ремонту канатного оборудования на предприятии. В течении 2017 года планируют заменить еще несколько секций ротора на прядевьющей машине канатного цеха № 3. Но на этом работа не закончится — всего на «БМК» более 100 канатных машин, которые требуют модернизации и ремонта. Именно на них завод делает канаты для горной и нефтегазовой промышленности.

Корпус секции рота представляет собой несущую конструкцию, которая изготовлена из нестандартной трубной заготовки. Длина изделия составляет 3200 мм, диаметр 680 мм, а толщина стенок 20 мм. При выпуске изделия инженеры столкнулись с проблемой — не было необходимой трубной заготовки. Это связано с тем, что в России не делают горячекатаных труб необходимой геометрии. Более того, западных аналогов также нет. Поэтому «БМК» пришел к выводу, что надо использовать трубу центробежного литья. Ее изготовил завод «Ижметмаш».

На сегодняшний день «БМК» сделал существенный прорыв в изготовлении импортозамещающего оборудования. Компания в состоянии выпускать более 300 наименований изделий для очень дорогого импортного оборудования.

http://finobzor.ru/show-30238-proryv-v-metallurgii-rossiya-sdelala-unikalnuyu-detal-dlya-moschnogo-rotora.html

Белорецкий металлургический комбинат
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    23.01.1709:51:19

    Вы хоть читаете, что пишите?

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    #877466
    • Руслан Шибулдин Руслан Шибулдин
      23.01.1710:53:47

      Нет конечно    Банальный Ctrl+C и Ctrl+V

         

      #877476
      • Александр Зарюто
        23.01.1711:52:11

        Все верно, вот это они скопипастили    h t t p://s d e l a n o u n a [ссылки отключены] l o g s/89160/#cut

        Отредактировано: Александр Зарюто~11:53 23.01.17
        #877494
  • Нет аватара Инженер2015
    23.01.1710:53:21

    вступление красивое, новость сама по себе неплохая

    #877475
  • Нет аватара Kolyda
    23.01.1712:36:19

    Реакция на обрыв посадочных тросов на «Кузнецове»? Или их на другом предприятии изготовляют?

    В кабельном производстве такую штуку называют «сигара»…

    #877503
  • Эдуард Березовский Эдуард Березовский
    23.01.1713:03:32

    Ничего не понял. Если аналогов нет, то цена дешевле чего?

    #877513
    • Нет аватара Tony
      23.01.1714:40:07

      Аналогов нет, потому что все такие машины делают на заказ, очень дорого. Да, имелось ввиду в России, скорее всего.

      #877544
  • Loretta Loretta
    23.01.1714:10:17

    Ну судя по изделию, ничего сложного нет. В чем уникальность?

    Новость то, про завод который начал выпуск труб по новой технологии, так про завод надо писать и в чем уникальность изготовления данной технологии трубы!

    Отредактировано: Loretta~14:14 23.01.17
    #877529
    • Нет аватара mik88
      23.01.1714:33:28

      Новость в том, что смогли выпустить запчасть своими силами, не обращаясь за рубеж.

      #877541
    • Нет аватара Tony
      23.01.1714:39:10

      это не просто труба, это «сигара» канатной машины, с откруткой катушек, балансирами, опорами и т. д. Самая дорога часть.

      У нас такое никогда не производили, всегда покупали, даже в СССР (например, в ГДР заказывали).

      #877542
      • Нет аватара zspe
        23.01.1714:54:40

        Увидеть бы фото, того механизма, где эта штуковина применяется. Есть такое?

        #877551
    • Комментарий удален
  • Е.Юрий Е.Юрий
    23.01.1715:01:54

    По виду конечно деталь не сложная. Плюс новости думаю — в освоении новой технологии   , с помощью которого можно изготавливать различную продукцию, которую раньше закупали.

    #877553
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