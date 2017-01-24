В Белгороде открыто производство опорно-подвесных систем трубопроводов

В Белгороде, на предприятии «Белэнергомаш-БЗЭМ» в рамках программы импортозамещения запущен производственный участок по изготовлению опорно-подвесных систем трубопроводов. Выпускаемая продукция будет применяться при строительстве АЭС нового поколения, модернизации, реконструкции и строительстве ТЭЦ на территории России и зарубежных стран.

Участок создан в рамках производственной кооперации с немецкой фирмой LISEGA SE, которая является мировым лидером по разработке и производству опорно-подвесных систем трубопроводов. Организовано 70 новых высокотехнологичных рабочих мест.

В рамках реализации государственной программы импортозамещения в региональном машиностроении на данный момент реализуются 17 проектов. Общий объем инвестиций составляет 8,8 млрд рублей, будет создано 4250 новых рабочих мест.