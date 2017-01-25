В Кумторкалинском районе Дагестана состоялось торжественное открытие завода «Мараби»

Сегодня, 24 января, в Кумторкалинском районе Дагестана состоялось открытие завода по производству напольной плитки и керамического гранита «Мараби».

Проект ООО «Мараби» фактически был начат в 2014 году, и сегодня мы открываем предприятие, где будет выпускаться очень качественная продукция. Ежегодно республика будет получать налоговые поступления, и, кроме того, будет создано более 200 рабочих мест.

Напомним, что ООО «Мараби» — совместный российско-итальянский проект. На заводе установлено новейшее зарубежное оборудование, не имеющее аналогов в стране. Высокое качество продукции, её соответствие российским и международным стандартам подтверждено официальными сертификатами, техническими свидетельствами и экспертными заключениями. Основное направление сбыта ориентировано на региональные рынки СКФО и Юга России, а также внешний рынок — Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

Проектная мощность завода — более 2 млн кв. м плитки в год; объем инвестиций составил почти 1,5 млрд. рублей. Весь технологический процесс на предприятии автоматизирован: от заготовки сырья до упаковки продукции. На заводе создано более 100 постоянных рабочих мест, в ближайшее время будет создано еще 227 рабочих мест. Ожидается, что в 2018 году «Мараби» запустит вторую производственную линию.