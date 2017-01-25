Новый корпус Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций открыт в Чите

19 января открылся учебно-лабораторный корпус Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций (ЗабУЦПК).

Строительство учебно-лабораторного корпуса Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций велось с 2014 года.

Он представляет собой четырехэтажное здание общей площадью более 4,6 тыс. кв. м, предусматривающее одновременное проведение занятий для 600 человек. Корпус оснащен всем необходимым современным оборудованием для подготовки работников массовых профессий.Инвестиционные вложения в строительство учебно-лабораторного корпуса составили более 273,3 млн рублей.

Забайкальский учебный центр профессиональных квалификаций был создан в июле 2013 года. В состав ЗабУЦПК вошли дорожные технические школы № 1 в городе Чите, № 3 в городе Свободный и Борзинский учебный центр — филиал дорожной технической школы № 1. Обучение в центре ведется по 52 рабочим специальностям, которые охватывают потребности практически всех направлений деятельности железнодорожного транспорта.

В 2016 году в ЗабУЦПК для структурных подразделений ЗабЖД прошли обучение 6470 человек.

В период до 2019 года в рамках развития основных фондов ЗабУЦПК запланированы: строительство общежития на 400 мест, со спортивным и тренажёрным залом для занятий учащихся, а также возведение крытого учебно-тренировочного полигона с тремя железнодорожными путями. Полигон будет оснащен контактной сетью с двумя электрифицированными путями, с опорами контактной сети и контактной подвеской. На железнодорожных путях будет размещен подвижной состав: полувагон, платформа, пассажирский вагон, секция электровоза 2ЭС5К, секция электровоза ВЛ80С. Площадь полигона составит 2 500 кв. м. Строительство крытого полигона повысит качество обучения и отработку практических навыков обучаемых в сложных климатических условиях Забайкальского края.Инвестиции в реализацию проектов составят около 425 млн рублей.