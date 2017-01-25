В Челябинской области построен один из самых крупных в России элеваторов

Новый пункт приёма зерна, отвечающий современным требованиям качества исследований принимаемой продукции, а также оперативности выгрузки зерна в хранилище, появился недавно в Увельском районе Челябинской области. Агрофирма «Ариант» завершила строительство первой очереди крупного элеватора, расположившегося непосредственно на территории Красногорского свинокомплекса.

Зерно на элеватор принимается исключительно фуражное, поскольку главная цель руководства агрофирмы — обеспечить качественное кормление многотысячного свиного поголовья, которое содержится и на площадке в посёлке Красногорский, и на других, новых свинокомплексах «Арианта», расположенных в Увельском районе, — всего более 500 тысяч голов.

Возведённые в порядке «первой очереди», эти силосы в целом вмещают в себя 200 тысяч тонн зерна, а после завершения в 2017 году второй очереди строительства суммарная мощность составит 290 тысяч тонн единовременного хранения.

В Красногорском элеватор соседствует с крупнейшим не только в области, но и в стране, комбикормовым заводом агрофирмы «Ариант». Стремлением обеспечить питательный, сбалансированный по минеральным компонентам корм для свинопоголовья объясняется и широкий ряд приобретаемых на элеваторе культур: пшеница, ячмень, овёс, горох, рожь, кукуруза, а также семена подсолнечника, из которого методом холодного отжима изготавливают растительное масло — оно тоже используется для приготовления корма для свиней.

Качественная работа персонала начинается сразу на въезде на территорию элеватора: сотрудники визировочной лаборатории с помощью необходимого набора оборудования определяют органолептические свойства зерна, влажность, содержание протеина, натурный вес каждой партии. Заведующая производственно-технологической лабораторией Оксана Очеретная поясняет, как берутся пробы продукции из кузова грузового автомобиля: «Отбираются точечные пробы из разных мест, как регламентирует ГОСТ, потом они смешиваются и формируется объединённая проба, которая и подвергается исследованию. Благодаря такому объединению, образец в два килограмма может отобразить качественный состав двадцатитонной партии зерна, доставленной одним автомобилем».

В распоряжении сотрудников лаборатории — европейское оборудование, среди которого Оксана Очеретная выделяет анализатор «Infratec 1241» датской компании FOSS, предназначенный для экспресс-анализа зерна. За одну минуту этот чудо-прибор вычисляет основные показатели, такие как содержание белка, крахмала, клейковины, влажность и ряд других параметров. Общее время, затрачиваемой на исчерпывающий анализ продукции с одного автомобиля, не превышает 15 минут.

Если зерно не соответствует требованиям качества, например, заражено вредителями хлебных запасов, или содержит большое количество проросших, щуплых, повреждённых зёрен, то его возвращают поставщику. Заведующая говорит, что планируется расширять лабораторию, для этого необходимо создать ещё один пункт проверки зерна, оснащённый соответствующим оборудованием.

После приёмки зерна автомобиль направляется на весовую, затем в специальный разгрузочный терминал. После разгрузки зерно по специальному транспортёру подаётся на зерносушилку — на агрофирме установлена аргентинская — а оттуда — в специальный зерноочистительный комплекс.

Для хранения очищенного, отсортированного и высушенного зерна смонтированы впечатляющие по размеру металлические ёмкости.