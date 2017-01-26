Самолёты-легенды ОКБ Туполева: война и мир

Опытное конструкторское бюро Туполева за 95 лет своей
работы разработало более 300 летательных аппаратов. Около 50 из них вышли в серийное производство. Наиболее популярными стали
стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, легенда
гражданской авиации Ту-144, самый массовый советский пассажирский
самолёт Ту-154 и его современная замена Ту-204/2014.
1. В подмосковном городе Жуковском расположена
лётно-испытательная и доводочная база ПАО «Туполев». Здесь
находится аэродром «Раменское» с самой большой в Европе
взлётно-посадочной полосой длиной 5500 метров. Раз в два года в Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон
МАКС. Ту-160 2.
Сверхзвуковой
стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 был разработан в ОКБ Туполева в конце 1970-х годов. В классификации стран НАТО
известен как Blackjack. Отечественные авиаторы называют его
«Белый лебедь». 3.
Ту-160 является самым тяжёлым
(максимальная взлётная масса 275 тонн) и самым скоростным (до 2230 км/ч) серийным бомбардировщиком в мире. 4.
Ракетоносец с крылом изменяемой
геометрии был задуман как советский ответ проекту американского
межконтинентального бомбардировщика B1. 5.
Первый полёт опытного образца Ту-160
состоялся на аэродроме «Раменское» 18 декабря 1981 года. 6.
В воздух Ту-160 поднимают четыре
двигателя НК-32, расположенные попарно с обеих сторон фюзеляжа.
Силовая установка Ту-160 (совокупная тяга 100 тысяч кгс) — самая
мощная среди всех действующих самолётов мира этого класса. 7.
Конкурентами туполевцев в создании
нового стратегического бомбардировщика были ОКБ Сухого и Мясищева. Однако проект в итоге был поручен ОКБ Туполева: оно уже
имело богатый опыт и пакет решений, отработанных в ходе создания
сверхзвукового лайнера Ту-144. 8.
Большая часть Ту-160 сегодня имеют
собственные имена. Представленный на фото один из первых серийных
бортов назван в честь лётчика-испытателя, Героя Советского Союза
Бориса Веремея. Именно он в декабре 1981 года поднял в небо самый
первый Ту-160. 9.
Сегодня на вооружении ВВС РФ состоит
полтора десятка Ту-160. 10.
Министерство обороны России
рассчитывает заказать отечественному авиапрому еще около
полусотни модернизированных бомбардировщиков. 11.
Максимальная масса боевого груза — 45
тонн, что превышает нагрузку всех самолётов мира аналогичного
класса. 12.
В июне 2010 года два стратегических
бомбардировщика Ту-160 установили рекорд дальности — 18 000
км, в полёте они провели 23 часа с дозаправкой в воздухе. 13.
Машины собирают на Казанском авиационном
заводе им. С.П. Горбунова
. 14.
В 2016 году здесь начали
восстанавливать ключевые технологические линии для возобновления
выпуска модернизированных Ту-160. 15.
Кабина пилотов. Впервые в истории для
управления тяжёлым реактивным самолётом была использована ручка
истребительного типа, а не штурвал для обеих рук. Экипаж — 4
человека в двух двухместных кабинах (командир, помощник, штурман,
штурман-оператор). Для комфорта экипажа в дальних полётах здесь
предусмотрены спальное место, туалет и система разогрева пищи. 16.
Первое боевое применение Ту-160
состоялось в ходе российской операции Сирии в ноябре 2015 года.
Бомбардировщики нанесли удары по позициям террористов крылатыми
ракетами. 17. Ту-95. 18.
Символ
стратегической дальней авиации Советского Союза в годы холодной
войны. По классификации НАТО — «Медведь». 19.
Оснащён четырьмя двигателями НК-12.
Это самый мощный турбовинтовой (15 тысяч л.с.) двигатель в мире. 20.
Характерная черта облика носовой
части Ту-95 — неубираемая штанга топливоприёмника для дозаправки
в воздухе. 21.
Ту-95 служил эффективным инструментом
сдерживания потенциального противника. Советское правительство
заказало ОКБ Туполева самолёт, который мог бы долететь до США,
сбросить ядерную бомбу и вернуться на базу. Дальность полёта
первой модификации Ту-95 превышала 15 000 км и постепенно
сокращалась с разрядкой международной напряжённости и развитием
межконтинентальных баллистических ракет. 22.
Опытный образец Ту-95 совершил первый
полёт 12 ноября 1952 года. Серийное производство началось в 1955
году и продолжалось в Куйбышеве (Самаре) до 1992 года. На балансе
ВВС России более 50 бомбардировщиков Ту-95. 23.
Экипаж Ту-95 — 9 человек (сокращён до 7 человек в модификации Ту-95МС). Предусмотрена система не катапультирования. 24.
Диаметр винта двигателя превышает 5
метров. Масса каждой из восьми лопастей — 96 кг. 25.
Часть системы оборонительного
вооружения — кормовая турель спаренной 23-мм авиационной пушки.
Изначально Ту-95 оснащали шестью пушками, в современной
модификации оставили только две хвостовые, поскольку ближний бой
с использованием стрелкового вооружения в современной воздушной
войне явление редкое. 26.
Длина Ту-95 и размах его крыльев
практически совпадают — около 50 метров. 27.
Максимальная боевая нагрузка
составляет 15 тонн (превышает 20 тонн в модификации Ту-95МС). 28.
Экипаж самолёта попадает в кабину
через люк в нише передней стойки шасси. Носовое шасси Ту-95 не имеет тормозной системы. Диаметр колеса — 1,1 метра. 29.
Военные эксперты считают, что Ту-95
далеко не устарел. Самолёт успешно применяется в военных
конфликтах (в частности, в Сирии). Бомбардировщик атакует цели
современными крылатыми ракетами за несколько тысяч километров —
вне пределов зоны поражения вражеской ПВО. 30. 31.
Ту-144 Гордость и боль ОКБ Туполева и отечественного авиапрома — Ту-144. Самый быстрый пассажирский
авиалайнер в мире. Самолёт, опередивший не только звук, но и своё
время. 32.
Ускорившиеся темпы жизни в 60-е годы
XX века озадачили авиаконструкторов проблемой создания
сверхзвукового дальнемагистрального лайнера. Работы велись в Советском Союзе (ОКБ Туполева) и в Европе (франко-британский
проект «Конкорд»). Победил СССР. Первый полёт Ту-144 состоялся 31
декабря 1968 года, на два месяца раньше «Конкорда». 33.
Впервые в истории пассажирской
авиации Ту-144 преодолел звуковой барьер в июне 1969 года на высоте 11 км. В два раза скорость звука туполевский лайнер
превысил в мае 1970 года. 34.
Специально для Ту-144 на Куйбышевском
моторном заводе были разработаны турбореактивные двигатели
НК-144. Четыре таких установки на каждом лайнере позволяли ему
развить максимальную скорость свыше 2400 км/ч. Ту-144 быстрее
«Конкорда» более чем на 150 км/ч. Оборотной стороной скорости был
существенный расход топлива (на борт его приходилось брать до 100
тонн). Над экономичностью двигателя его конструкторы работали в последующих модификациях. В 1980 году разработка двигателя НК-144
была прекращена из-за сворачивания проекта. 35.
В конструкции Ту-144 создатели
применили много технических новинок. Изменялся угон наклона
кабины пилотов: для улучшения обзора при взлёте и посадке «нос»
опускался, а в крейсерском полёте фиксировался в одной плоскости
с фюзеляжем. 36.
Убирающееся переднее горизонтальное
оперение. «Крылышки» улучшали управляемость почти 200-тонного
лайнера на взлёте и посадке. Передний стабилизатор вместе с опускающимся носом позволяли гасить скорость лайнера перед
посадкой (в конструкции Ту-144 не предусмотрены закрылки и предкрылки). 37.
На момент создания кабина пилотов
была оснащена самой современной авионикой. Экипаж лайнера — 4
человека (без учёта бортпроводников). 38.
Штурвал командира самого быстрого
пассажирского самолёта в истории человечества. 39.
Панель бортинженера — комплекс
инструментов для управления и контроля силовыми и топливными
системами. 40.
Некоторые элементы приборных панелей
Ту-144 особо подчёркивали его статус дальнемагистрального и межконтинентального лайнера. Переключатели времени
«Москва-Гринвич» и системы мер «Английская-Метрическая». По иронии судьбы самолёт так и не вышел на международные авиалинии.
За границу попадал лишь для демонстрационных полётов на салонах
во французском Ле-Бурже. Первый из которых завершился трагедией.
По так и не выясненным причинам Ту-144 разбился 3 июня 1973 года,
погибли 6 человек экипажа и 8 человек на земле. Несколько
катастроф и авиапроисшествий, а также высокая стоимость
эксплуатации привели к закрытию проекта в 1980-х годах. 41.
Конструкторы Ту-144 предусмотрели
инновационную возможность запуска реактивных двигателей в воздухе. Функция важная, потому что в крейсерском режиме самолёт
управлялся изменением тяги двигателей. 42.
Всего с 1968 по 1984 годы было
построено 16 единиц Ту-144. Сохранилась лишь половина. Несколько
бортов используют в качестве музейных экспонатов, другие хранятся
в разных городах России. На фото: Ту-144 на учебном аэродроме
Самарского национального исследовательского университета им.
Королёва. 43.
Борт № 77107 установлен в учебных
целях на территории Казанского авиационного института. 44.
Современные технологии изменили
систему подготовки кадров для авиации. На фото: пилотажный
тренажёр среднемагистрального лайнера Ту-204СМ. 45.
Полнофункциональный симулятор
«стеклянной» кабины. Проекция картинки за бортом и изменение
положения тренажёра в трёх измерениях позволяют реалистично
моделировать различные условия и режимы полёта, включая
экстремальные. 46.
Пульт управления тренажёром с тонкой
настройкой вводных условий. 47.
Имитация расхождения с бортом-нарушителем. 48.
Пассажирские и грузовые модификации
самолётов семейства Ту-204 собирают в Ульяновске. Завод «Авиастар
»
входит в Объединённую авиастроительную корпорацию. 49.
Семейство Ту-204 было разработано ОКБ
Туполева в конце 80-х начале 90-х годов XX века. На основе Ту-204
было создано около двух десятков различных модификаций. На фото
одна из них — Ту-214. 50.
Ту-204 были призваны заменить
массовый лайнер Ту-154. Но российские компании выбрали самолёты
иностранного производства. За полвека эксплуатации (которая
продолжается и сегодня) Ту-154 стал настоящей легендой. На фото:
знаменитый «Полтинник» на въезде в новосибирский аэропорт
«Толмачёво». 51.
26.01.1713:11:04
26.01.1713:48:03