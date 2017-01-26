Читинский машиностроительный завод запустил проект по массовому выпуску уникальных вездеходов Terranica. Ответственность за реализацию данных транспортных средств взял на себя один из собственников «Машзавода», учредивший на базе предприятия ООО «Глобал Терраника». По словам министра экономического развития края Сергея Новиченко, сборка уникальных вездеходов, которые продаются в том числе «Роснефти» и «Газпрому», сейчас идет полным ходом.

Проект разработан нашими предпринимателями, локализован в регионе, активно продаётся, развивается модельный ряд — от премиум до эконом-класса, — пояснили в министерстве экономического развития Забайкальского края.

Вездеходы Terranica, собранные на площадке ООО «Машзавод», уже есть в Москве и даже за границей. В частности, они активно продаются «Газпрому» и «Роснефти».

— Конечно, часть расходного оборудования для вышеупомянутых машин производится в Китае, но доля местных комплектующих сегодня приближается к 70 процентам. Сейчас мы с заводом проработаем возможности использования федеральной субсидии, — добавили в министерстве.

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