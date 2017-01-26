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Модернизация

Завершилась модернизация Локосовского ГПЗ

Перерабатывать попутный нефтяной газ в Югре стало проще и безопаснее. На Локосовском газоперерабатывающем заводе провели масштабную модернизацию. Теперь высокие технологии позволяют управлять агрегатами удаленно, из операторной комнаты. Отсюда через компьютеры можно запускать и останавливать оборудование, менять температуру и давление. Автоматика способна без вмешательства человека предотвратить аварийную ситуацию, а специальные датчики предупредят о выбросах газа в воздух. Стоит отметить, что ежегодно на завод поступают около 400 миллионов кубометров попутного газа.

http://www.ugra-tv.ru/news/society/poputnyy_neftyanoy_gaz_pererabatyvayut_s_pomoshchyu_vysokikh_tekhnologiy_zavershilas_modernizatsiya_/

газопереработка, модернизация, Югра
  • Nelton Nelton
    26.01.1713:33:29

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    #878542
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