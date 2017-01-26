Омский электромеханический завод открыл первый в регионе цех горячего цинкования

Мощность нового объекта завода позволяет обрабатывать 20 тысяч конструкций в год. На площади более 8 тысяч квадратных метров расположено новейшее европейское оборудование. Оно включает в себя капусулу предварительной подготовки с 11 ваннами для травления, флюсования, обезжиривания и промывки, сушильная камера, станции съема и навеса конструкций и изделий, печь горячего цинкования с 13-метровой ванной.

Новые технологические линии завода позволят оцинковывать любые изделия, включая конструкции особо крупного габарита. В результате оцинкования на поверхности металла формируется защитное покрытие, устойчивое к коррозии и сколам. Применяемый в цеху метод значительно увеличивает срок использования изделий, которые на заводе изготавливают для газовой, энергетической и нефтяной отраслей. Предприятие потратило 900 млн рублей собственных средств на реконструкцию цеха.

В самом конце 2016 года Омский электромеханический завод получил разрешение ввести к эксплуатацию цех горячего цинкования. На сегодняшний день реконструированный цех — самый реконструированный и единственный в своем роде во всем регионе.

Игорь Антропенко, председатель Совета директоров акционерного общества «Омский электромеханический завод»:

—Обработанные цинком в цеху металлоконструкции значительно продлят срок эксплуатации, не менее чем на 50 лет. Они не требуют ежегодной покраски, благодаря чему издержки потребителей снизятся. Новый объект позволяет оцинковывать опоры линий электропередач, вышки, мачты, столбы освещения, дорожные металлоконструкции и прочее.

Высокотехнологичное производство позволит предприятию выполнять любой производственный цикл: от проектирования до выпуска готовых изделий с покрытием, выполненном методом горячего цинкования. Это позволит сократить себестоимость омской продукции, а также ускорит процесс производства.