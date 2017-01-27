В Смоленской области на заводе «ВКП ЛТ» открыто производство натуральных кож

27 января завод «ВКП ЛТ» (г. Вязьма, Смоленская область) открыл импортозамещающее производство натуральных мебельных и обувных кож на современном оборудовании в новом цехе. Проект реализовывается с помощью займа Фонда развития промышленности (ФРП).

В рамках проекта предприятие существенно расширит цветовую палитру продукции и увеличит объем производства на 50%. Оно планирует занять 11% российского рынка натуральных кож и краста (кожа без лицевой отделки), потеснив иностранных производителей, которые сейчас занимают 22% рынка. Часть продукции пойдет на экспорт, большей частью в Италию.

Общая стоимость проекта составляет 386,6 млн руб., из них 271 млн руб. «ВКП ЛТ» получило от ФРП в октябре 2015 г. в качестве займа под 5% годовых на 5 лет. Средства ФРП были направлены на приобретение, монтаж, наладку современного итальянского оборудования, а также запуск серийного производства новых артикулов натуральных обувных, галантерейных и мебельных кож в широкой цветовой гамме.

«ВКП ЛТ» поставляет продукцию другому заемщику ФРП — компании «Паритет» (Московская область), которая производит специальную обувь для работы на сложных промышленных объектах и в экстремальных климатических условиях.

«Одна из ключевых ролей фонда — формирование новых и укрепление существующих производственных цепочек в России, в частности, через локализацию производства внутри страны и замещение импортозависимых звеньев. Перевооружение и модернизация производственных мощностей предприятий дает возможность наладить выпуск современной и конкурентоспособной продукции, что, в свою очередь, позволяет переориентировать российских производителей на отечественную сырьевую базу», — отметил заместитель директора ФРП Михаил Макаров.