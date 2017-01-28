«Энергоконтракт» инвестировал 9 млн рублей в развитие собственного экспериментального цеха

Производитель высокотехнологичной спецодежды из арамидных тканей увеличил с начала 2017 года собственные мощности по разработке новых моделей и конструкций спецодежды, инвестировав порядка 9 млн рублей. Экспериментальная служба на предприятии «Энергоконтракта» в Томилино (Московская область) расширила в 7 раз собственные площади до 1350 м2. Это позволит существенно ускорить процесс создания новых изделий и усовершенствования имеющихся, и как результат, сократить сроки запуска их в производство.

Сейчас в работе более 200 изделий из «умных» тканей — одежда для защиты от электрической дуги, нефти и нефтепродуктов, искр и брызг расплавленного металла, механических повреждений. Технологичная спецодежда используется по всей стране и за ее пределами энергетиками, нефтяниками, сварщиками, работниками железнодорожного транспорта. Создание каждой конструкции и ее подготовка к поточному производству это длительный процесс и практически индивидуальный подход.

По каждой модели проводятся консультации со специалистами, которые будут использовать эту спецодежду, чтобы конструкция костюма полностью соответствовала условиям труда — будь то работа в ограниченном пространстве или необходимость переносить тяжелые кабели на плече, или же работа в особых климатических зонах, при низких температурах и ветре. В отличие от дизайна повседневных вещей, для создания спецодежды необходимо учитывать сразу множество факторов. Это и особенности рабочих процессов, где будут применяться костюмы, и нюансы рисков, от которых они защищают, и свойства специальных материалов, и требования органов сертификации. Технологи и конструкторы ориентированы на создание оптимального решения в балансе комфорта и защитных свойств. Кроме того, дизайнеры стараются применить к спецодежде, как это ни удивительно, модные тенденции.

«Развитие направления экспериментального производства дало возможность выйти на другой уровень работы — более оперативной, — комментирует Татьяна Корж, инженер-конструктор экспериментального производства ГК „Энергоконтракт“. — Автоматизация рабочего процесса с привлечением IT-технологий увеличила эффективность нашей работы».Экспериментальный цех в компании существовал практически с ее основания: самые первые защитные костюмы от электрической дуги российского производства около 20 лет назад были созданы именно собственными специалистами в ходе трудоемких разработок и пошива опытных образцов. Сейчас в этом подразделении производителя высокотехнологичной спецодежды трудятся около 50 специалистов: дизайнеры, технологи, конструкторы, лаборанты и швеи. Многие из них работают в компании более 10 лет. С расширением производственных площадей почти на 20% будет увеличен и штат специалистов.

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