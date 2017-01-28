На БАМе в Казачинско-Ленском районе строят новый Байкальский тоннель

10 метров в сутки — с такой скоростью строят вторую ветку Байкальского тоннеля на БАМе в Казачинско-Ленском районе, протяженностью в шесть с половиной километров. Он позволит увеличить пропускную способность магистрали.

10-метровый диск уникальной горнопроходческой машины вгрызается в скальник Байкальского хребта. И одновременно устанавливает железобетонные кольца. Оставляя после себя готовый тоннель.

Прорубать в горах вторую ветку Байкальского тоннеля начали в 2014 году. Пройдено больше половины пути — 3300 метров. Сдать объект планируют в 2019 году. Это позволит увеличить пропускную способность железной дороги. Первый тоннель построили в 1980. Однопутная дорога едва справляется с загрузкой магистрали.

— Протяжённость данного сооружения 6682 метра. Это один из самых протяжённых тоннелей на ВСЖД, за исключением Северомуйского, — говорит заместитель начальника дирекции капитального строительства и ремонта РЖД по строительству БАМа Андрей Зверев.

Новый байкальский тоннель — ещё и одно из самых технически сложных сооружений в стране. Причина — скальник Байкальского хребта. Он изобилует подземными водами. Для их отвода строят две штольни. К тому же это сейсмоактивная зона. В таких условиях сборная железобетонная отделка — наиболее эффективная защита тоннеля.