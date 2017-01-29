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Крупная птицеферма открылась на Ставрополье

Крупная птицеферма по производству яиц открылась в Благодарненском районе Ставропольского края. Предприятие рассчитано на 90 тысяч голов кур.

Строительство объекта началось в 2016 году. Программа стоимостью 600 миллионов рублей реализован компанией ООО «Аграрное Строительство и Технологии».

В настоящее самое время на ферме уже состоялась посадка 80 тысяч цыплят. Первую продукцию планируют получить к окончанию мая текущего года. Уже к июню сбор яиц должен достигать 50 тысяч штук ежедневно.

На проектную мощность предприятие выйдет в начале будущего года, ожидается, что к данному времени производство вырастет до 100 миллионов штук яиц в год.

http://newsregions.ru/2017/01/28/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/

п. Ставропольский, Ставропольский край, птицеферма, Аграрное Строительство и Технологии
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