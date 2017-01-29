Крупная птицеферма открылась на Ставрополье

Крупная птицеферма по производству яиц открылась в Благодарненском районе Ставропольского края. Предприятие рассчитано на 90 тысяч голов кур.

Строительство объекта началось в 2016 году. Программа стоимостью 600 миллионов рублей реализован компанией ООО «Аграрное Строительство и Технологии».

В настоящее самое время на ферме уже состоялась посадка 80 тысяч цыплят. Первую продукцию планируют получить к окончанию мая текущего года. Уже к июню сбор яиц должен достигать 50 тысяч штук ежедневно.

На проектную мощность предприятие выйдет в начале будущего года, ожидается, что к данному времени производство вырастет до 100 миллионов штук яиц в год.