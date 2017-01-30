«Северсталь-метиз» запустил в работу новый волочильный участок

«Северсталь-метиз» (входит в ПАО «Северсталь») запустил в работу новый волочильный участок, завершив третий этап модернизации оборудования на череповецком предприятии. Инвестиции с начала проекта обновления производственного парка составили более 600 млн рублей.

Новый участок, состоящий из 12 единиц оборудования, был торжественно открыт 30 января. В результате реализации всех трех этапов цех получил 27 новых волочильных станов и новый водооборотный цикл. Кроме этого, в начале 2017 года завершены работы по монтажу новой линии по производству проволоки для мюзле.

Модернизация увеличит производительность предприятия, позволит начать освоение новых видов продукции и улучшить ее качество. Благодаря успешной реализации первых двух этапов (в 2014 и 2015 году соответственно) совокупная мощность цеха по производству проволоки возросла. В итоге в мае был установлен очередной рекорд по производству оцинкованной проволоки в объеме 9 167 тонн.

«В течение довольно короткого срока мы модернизировали ключевое оборудование в сталепроволочном цехе № 1. Отмечу, что мы намерены и далее менять устаревшее оборудование на новое, чтобы предлагать нашим клиентам продукцию с лучшим качеством и лучшим сервисом», — комментирует Сергей Ковряков, генеральный директор «Северсталь-метиза»