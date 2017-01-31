С пуском нового турбоагрегата ШААЗ удваивает выработку собственной энергии
Шадринск (Курганская область)
АО «Шадринский автоагрегатный завод» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) продолжает модернизацию энергогенерирующих мощностей. На заводской ТЭЦ запущена паровая турбина Siemens SST-060 мощностью 3,5 МВт. В торжественной церемонии приняли участие руководители Уральской горно-металлургической компании, генерального подрядчика ЗАО «Уралэнерго-Союз» (г. Екатеринбург) и немецкого концерна Siemens — поставщика паровой турбины.
«Турбина MAN мощностью 1,3 МВт, бывшая в эксплуатации с 1956 г. лишь на четверть покрывала потребности предприятия, остальное количество энергии приобреталось на оптовом рынке. Новая турбина Siemens почти втрое мощнее. С ее установкой АО „ШААЗ“ сможет удвоить выработку энергии для собственных нужд, закрывая потребности завода на 45-50%. Если учесть, что стоимость покупной энергии с транспортировкой значительно выше стоимости энергии, вырабатываемой на предприятии, годовая экономия прогнозируется на уровне 50 млн рублей», — отметил генеральный директор УГМК Андрей Козицын.
Технически сложный проект «под ключ» реализовало ЗАО «Уралэнерго-Союз». В течение 2016 года специалисты компании выполнили проектные работы, поставку нового турбогенератора, демонтаж существующего турбоагрегата, реконструкцию фундамента и трубопроводов, модернизировали схему выдачи электрической мощности и установили новый турбоагрегат.
Пуско-наладочные работы и подготовку к комплексным испытаниям осуществили представители компании Siemens. Новая турбина SST-060 включает самые современные технические решения. В частности, она оснащена системой управления и защит, которая позволяет автоматически отслеживать и регулировать давление в паровом коллекторе в зависимости от энергопотребления завода.
Сегодня по своей мощности ТЭЦ АО «ШААЗ» является одной из крупнейших в Шадринске. Помимо подразделений завода, она обеспечивает теплоэнергией пятую часть социальных объектов и жилого фонда города. После завершения реконструкции заводская ТЭЦ станет еще и самой современной из всех городских энергообъектов.
31.01.1710:27:19
31.01.1710:33:45