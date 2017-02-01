Обновленный Ил-38Н и модернизированный Ка-27М переданы Морской авиации ВМФ РФ

В один день морской авиации ВМФ России поставлены модернизированные летательные аппараты — противолодочный самолет Ил-38Н «Виктор Потапов» и корабельный противолодочный вертолет Ка-27М. Они уже находятся в месте постоянного базирования — городе Ейске, сообщает пресс-служба МО РФ.

Ил-38Н оснащен радиоэлектронным комплексом «Новелла», позволяющим увеличить производительность по поиску подводных лодок в четыре раза и обладающим также уникальными возможностями выполнять задачи разведки и целеуказания.