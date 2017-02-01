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Авиация

Обновленный Ил-38Н и модернизированный Ка-27М переданы Морской авиации ВМФ РФ

В один день морской авиации ВМФ России поставлены модернизированные летательные аппараты — противолодочный самолет Ил-38Н «Виктор Потапов» и корабельный противолодочный вертолет Ка-27М. Они уже находятся в месте постоянного базирования — городе Ейске, сообщает пресс-служба МО РФ.

Ил-38Н оснащен радиоэлектронным комплексом «Новелла», позволяющим увеличить производительность по поиску подводных лодок в четыре раза и обладающим также уникальными возможностями выполнять задачи разведки и целеуказания.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12110423@egNews

Ил-38Н, Ка-27М, ВМФ РФ
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    01.02.1714:41:13

    Илу только вчера имя присвоили. Виктор Потапович лично присутствовал на мероприятии именования самолета его именем    

    Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~14:43 01.02.17
    #880709
  • Миша Перминов Миша Перминов
    01.02.1715:14:56

    Мне почему-то самолеты в таком окрасе сразу ассоциируются с американскими)

    Обычно они красят в черный, а мы в бело-голубой)))

    Отредактировано: Миша Перминов~15:15 01.02.17
    #880720
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