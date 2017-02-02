Цех по первичной обработке шкур запустили в Дагестане

В Ногайском районе Дагестана запустили цех по первичной переработке шкур овец и крупнорогатого скота. Предприятие удалось запустить благодаря усилиям руководителя СПОКа «Агросоюз» Мухтарбия Аджекова.

В Минсельхозпрод РД сообщили, что строительство здания, приобретение станков и других необходимых материалов потребовало вложения в размере почти 30 млн рублей, грантовую поддержку оказало и государство.В настоящее время на предприятии работает 15 терекли-мектебцев, а в перспективе намечено трудоустроить около полусотни человек.

В дальнейшем на территории цеха планируется организовать переработку шкур до конечного и дубленочного сырья, пригодного для изготовления кожаных изделий и обуви.

Впервые за последние годы на основе государственно-частного партнерства и совместно с турецкими инвесторами недалеко от села Терекли-Мектеб возведено помещение под цех по первичной обработке шкур скота.

Как отмечает начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РД Юсуф Юсуфов, на сегодняшний день в связи с наличием 5 млн голов МРС и 1 млн голов КРС в Дагестане остро стоит вопрос переработки шкур и поставки на рынок уже готовой продукции. Поэтому инициатива организовать цех по первичной обработке кожи была поддержана государством. Мощность данного предприятия позволит со временем ежегодно обрабатывать до 150 тысяч шкур крупного рогатого скота или 300 тысяч шкур овец.