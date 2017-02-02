ЕВРАЗ НТМК отгрузил первую партию нового вида металлоконструкций
Новый тип балочно-шпунтовых свай производства ЕВРАЗ НТМК используется в Вологодской области для реконструкции шлюза № 5 Северо-Двинской Шлюзованной системы. На проект комбинат отгрузил около 2 тысяч тонн продукции — шпунта Ларсена 5УМ и двутавра 40Ш1.
Балочно-шпунтовые сваи (БШС) — новый продукт для российского рынка. Металлоконструкция, получаемая после сварки шпунта и двутавра, обладает повышенной прочностью и может составить конкуренцию тяжелым шпунтам европейского производства, а также трубошпунтам. Наличие в продуктовой линейке такой конструкции позволяет ЕВРАЗу выйти в новый для компании сегмент рынка.
По сравнению с тяжелыми шпунтами балочно-шпунтовые сваи обладают рядом преимуществ. Их применение обеспечивает экономию металла и уменьшает размер котлована, что сокращает производственный цикл. Одно из ключевых конкурентных преимуществ — при работе с БШС в определенных случаях не нужна дополнительная анкеровка (укрепление конструкции), что уменьшает объем работ и снижает общую себестоимость проекта. Кроме того, из-за повышенной толщины стенок конструкции не требуется нанесение дополнительной антикоррозийной защиты.
Проект реконструкции Северо-Двинской Шлюзованной системы на первом этапе предполагает полную замену элементов существующего деревянного шлюза № 5: камеры, голов, направляющих пал. Разработку проектной документации выполнило АО «Акватик». Система БШС была выбрана им в качестве конструктивного решения, так как технико-экономические показатели ее применения превысили показатели конкурентных решений. Патент и ТУ на БШС принадлежат Группе компаний «Профиль».
ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производитель шпунта Л5УМ; также комбинат выпускает уникальную линейку горячекатаных двутавров. Дальнейшее продвижение балочно-шпунтовых свай позволит расширить сферу использования металлопроката ЕВРАЗа.
- Великоросс
- 02.02.201716:36
- 10
02.02.1717:09:25
03.02.1700:37:54
03.02.1707:06:10
03.02.1711:57:33
03.02.1719:52:12
03.02.1720:59:41
04.02.1706:44:02
03.02.1713:36:02
06.02.1706:57:49
05.02.1719:55:29