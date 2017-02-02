Добавить статью
53
Производство

ЕВРАЗ НТМК отгрузил первую партию нового вида металлоконструкций

Новый тип балочно-шпунтовых свай производства ЕВРАЗ НТМК используется в Вологодской области для реконструкции шлюза № 5 Северо-Двинской Шлюзованной системы. На проект комбинат отгрузил около 2 тысяч тонн продукции — шпунта Ларсена 5УМ и двутавра 40Ш1.

Балочно-шпунтовые сваи (БШС) — новый продукт для российского рынка. Металлоконструкция, получаемая после сварки шпунта и двутавра, обладает повышенной прочностью и может составить конкуренцию тяжелым шпунтам европейского производства, а также трубошпунтам. Наличие в продуктовой линейке такой конструкции позволяет ЕВРАЗу выйти в новый для компании сегмент рынка.

По сравнению с тяжелыми шпунтами балочно-шпунтовые сваи обладают рядом преимуществ. Их применение обеспечивает экономию металла и уменьшает размер котлована, что сокращает производственный цикл. Одно из ключевых конкурентных преимуществ — при работе с БШС в определенных случаях не нужна дополнительная анкеровка (укрепление конструкции), что уменьшает объем работ и снижает общую себестоимость проекта. Кроме того, из-за повышенной толщины стенок конструкции не требуется нанесение дополнительной антикоррозийной защиты.

Проект реконструкции Северо-Двинской Шлюзованной системы на первом этапе предполагает полную замену элементов существующего деревянного шлюза № 5: камеры, голов, направляющих пал. Разработку проектной документации выполнило АО «Акватик». Система БШС была выбрана им в качестве конструктивного решения, так как технико-экономические показатели ее применения превысили показатели конкурентных решений. Патент и ТУ на БШС принадлежат Группе компаний «Профиль».

ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производитель шпунта Л5УМ; также комбинат выпускает уникальную линейку горячекатаных двутавров. Дальнейшее продвижение балочно-шпунтовых свай позволит расширить сферу использования металлопроката ЕВРАЗа.

http://rus.evraz.com/press/news/32923/

ЕВРАЗ НТМК, Северо-Двинская Шлюзованная система
  • 1
    Нет аватара 9imi
    02.02.1717:09:25

    Ничего нового в этом нет. Да и экономичность таких решений вызывает вопросы, не самая лучшая удельный момент сопротивления на тонну металла. В России скорее проблемы с легкими шпунтами. Типа четвертого ларсена.

    #881252
  • 0
    Виталий Правый Виталий Правый
    03.02.1700:37:54

    шпунт — новый вид металлоконструкций… шо за    

    Отредактировано: Виталий Правый~00:39 03.02.17
    #881423
    • 0
      Нет аватара 9imi
      03.02.1707:06:10

      это так называемый балочный шпунт, комбинация Л5ум и двутавровой балки)

      #881481
      • 0
        Нет аватара я свой
        03.02.1711:57:33

        в разрезе покажите. что это, двутавр знаю, понятен. а это, что за зверь.

        #881539
  • 2
    Нет аватара alex1664
    03.02.1713:36:02

    Да, хотелось бы взглянуть на профиль, а так же готовую стенку.

    Типа он бьется попеременно, шпунт-балочный шпунт-шпунт?

    И так же изготовление. Надеюсь не вручную сварщики наяривают   

    Отредактировано: alex1664~13:37 03.02.17
    #881575
    • Нет аватара 9imi
      06.02.1706:57:49

      на фото как раз видно готовую стенку. и профиль можно разглядеть. к ларсену приварен двутавр с внутренней стороны.

      #882355
  • Нет аватара сергейпмр
    05.02.1719:55:29

    А где современные Российские экскаваторы

    #882193
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru