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Производство

Машиностроительное народное предприятие создано в Ельце Липецкой области

Первое народное предприятие по выпуску промышленной продукции создано в январе 2017 года в Липецкой области. Акционерное общество работников «Народное предприятие «Квалитет», возникшее на базе ПАО «Елецгидроагрегат», объединило 78 человек. В трудовой коллектив входят неоднократные победители и призеры городских и областных конкурсов профессионального мастерства по рабочим специальностям. Один работник является призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «фрезеровщик» за 2016 год.

Предприятие производит специальный режущий и мерительный инструмент, технологическую оснастку, стендовое оборудование. Освоен выпуск гидростанций для испытательных стендов, прессов, станков. Планируется расширение номенклатуры выпускаемых изделий.

С завершением юридического оформления народного предприятия «Квалитет» общее количество таких объединений работников в Липецкой области достигло 17. Народные предприятия (НП) работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, оказывают жителям региона транспортные услуги, занимаются строительством. Безусловным преимуществом такой формы акционерного общества является использование принципа «распыленного капитала», когда акции пропорционально принадлежат всем членам коллектива.

http://admlip.ru/news/mashinostroitelnoe_narodnoe_predpriyatie_sozdano_v_eltse_/

Липецкая область
  • 4
    Нет аватара Учиться
    02.02.1717:49:10

    Это наверное хороший стимул, чтоакции пропорционально принадлежат всем членам коллектива. Но вот верно ли, что уборщица и лучший фрезеровщик оценены одинаково?

    Отредактировано: Учиться~17:51 02.02.17
    #881269
    • 4
      Нет аватара Strannic
      02.02.1722:22:35

      А уборщица у них может быть и по найму.

      #881379
    • 4
      Андрей Логвинович Андрей Логвинович
      03.02.1707:59:57

      А почему нет?

      Уборщица не человек что ли?

      Или обязательно должна быть сегрегация по цвету штанов?!

      #881486
    • 3
      Нет аватара я свой
      03.02.1711:42:38

      оценка труда в зарплате, если что!

      #881532
    • 0
      samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
      03.02.1711:43:31

      НП — это ЗАО особого рода.

      Один человек — один голос, а не одна доля в прибыли.

      Эта форма хозяйства в-общем не сильно популярна.

      Американский аналог, ESOP, проблем имеет достаточно, хотя правительства многих штатов и так их стимулируют и эдак, и народу там достаточно —

      https://en.wikipedia.org/wiki/Employee_stock_ownership_plan

      #881533
  • 9
    Нет аватара Maggey
    02.02.1719:14:00

    Отдаю дань таким людям.

    #881304
  • 0
    Андрей Логвинович Андрей Логвинович
    03.02.1708:00:54

    Действуют по книжке «Что делать»?

    #881487
  • 2
    Нет аватара монархист
    03.02.1713:51:46

    Богата земля русская мастерами.

    #881583
  • Владимир Андрейченко Владимир Андрейченко
    03.02.1720:40:39

    Это что, восстановление Сталинской экономики угробленной Хрущёвым?

    #881724
    • Andrey Sibir Andrey Sibir
      05.02.1720:45:34

      Хотелось, чтобы это было так. С наследием тухлого борцуна с «культом личности» пора кончать!

      #882209
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