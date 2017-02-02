Машиностроительное народное предприятие создано в Ельце Липецкой области

Первое народное предприятие по выпуску промышленной продукции создано в январе 2017 года в Липецкой области. Акционерное общество работников «Народное предприятие «Квалитет», возникшее на базе ПАО «Елецгидроагрегат», объединило 78 человек. В трудовой коллектив входят неоднократные победители и призеры городских и областных конкурсов профессионального мастерства по рабочим специальностям. Один работник является призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «фрезеровщик» за 2016 год.

Предприятие производит специальный режущий и мерительный инструмент, технологическую оснастку, стендовое оборудование. Освоен выпуск гидростанций для испытательных стендов, прессов, станков. Планируется расширение номенклатуры выпускаемых изделий.

С завершением юридического оформления народного предприятия «Квалитет» общее количество таких объединений работников в Липецкой области достигло 17. Народные предприятия (НП) работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, оказывают жителям региона транспортные услуги, занимаются строительством. Безусловным преимуществом такой формы акционерного общества является использование принципа «распыленного капитала», когда акции пропорционально принадлежат всем членам коллектива.