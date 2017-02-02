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Авиация

В Новосибирске развернуты мощности по модернизации самолетов Ан-2 в модификацию ТВС-2МС

Новосибирское предприятие «Русавиапром» освоило выпуск самолета ТВС-2МС, полученного в результате глубокой модернизации хорошо известного биплана Ан-2, сообщил генеральный директор предприятия Петр Кожевников.

«Производственные мощности предприятия позволяют проводить модернизацию от 20 до 40 самолетов в год», — сказал гендиректор.

По его словам, на сегодняшний день заказчикам поставлено восемь сертифицированных самолетов ТВС-2МС и подготовлено к продаже еще 15 самолетов этого типа.

«К самолету ТВС-2МС проявляют интерес многие страны, имеющие значительный парк самолетов Ан-2. В частности, наши китайские партнеры считают оптимальной модернизацию самолетов Ан-2 в вариант ТВС-2МС на их предприятиях. Кроме того, ведутся переговоры с Казахстаном и Монголией как по вопросу закупки самолетов, так и по возможности организации совместных предприятий по модернизации Ан-2», — сказал П.Кожевников.

Он сообщил, что в результате модернизации на самолет был установлен новый турбовинтовой двигатель компании «Honeywell» вместо поршневого АШ-62ИР, полностью переоборудована пассажирская кабина. Продолжительность и дальность полета модернизированного самолета существенно увеличились.

http://flashsiberia.com/news/v-novosibirske-razvernuty-moshchnosti-po-modernizacii-samoletov-2-v-modifikaciyu-tvs-2ms

Новосибирск, Русавиапром, ТВС-2МС, Ан-2
  • 9
    Нет аватара Zemos
    02.02.1718:11:41

    ООО «РУСАВИАПРОМ» было образовано в 2011 году для реализации проекта модернизации самолета Ан-2, установкой двигателя фирмы «Honeywell» и пятилопастного винта, по конструкторской документации «Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина».

    Совместным решением Минпромторг РФ и Минтранс РФ — ООО «РУСАВИАПРОМ» назначено изготовителем самолета ТВС-2МС на территории Российской Федерации.

    #881283
    • Glass Glass
      04.02.1717:28:16

      А Антоновцы дадут разрешение?

      #881917
      • Нет аватара 99Andrei
        04.02.1718:39:30

        Это изготовление нового самолета по конструкторской документации «Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина». Называется не «Ан». Разрешение антоновцев не требуется. Такой вот фокус-покус.

        Отредактировано: 99Andrei~18:40 04.02.17
        #881933
  • 22
    dinis karabliov dinis karabliov
    02.02.1720:00:22

    В Новосибирске АН-2 родился в Новосибирск и вернулся для получения новой жизни,второй.

    #881322
  • 8
    Нет аватара Евгений Медвежонков
    02.02.1721:32:16

    Жаль, что движок не наш. Из-за высокого курса и стоимость модернизации выросла.

    Но у них был ещё вариант, с крылом таким своеобразным, из углепластика.

    У него взлетно-посадочные характеристики вообще фантастические! Но с ним что-то тихо. Жаль. А садится мог едва ли не на волейбольную площадку.

    Вот, нашел bmpd.livejournal.com/1337005.html

    Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~22:54 02.02.17
    #881351
    • 2
      Нет аватара vlTepes
      03.02.1710:33:40

      Но у них был ещё вариант, с крылом таким своеобразным, из углепластика.

      У него взлетно-посадочные характеристики вообще фантастические! Но с ним что-то тихо. Жаль.

      Эта модификация дороже и по факту нужна только тем, кому коробку крыльевую уже не восстановить. Остальных и биплан устраивает вполне. А вот новый двигатель на керосине давно нужен был.

      #881517
  • 8
    Нет аватара kuffa
    02.02.1721:51:43

    Это фото еще со старой кабиной — на авиафоруме были фотки уже с новой — полностью стеклянной. Ну и фюзеляж тоже обещали новый.

    Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~22:54 02.02.17
    #881364
    • 17
      Нет аватара Tcheluskin
      02.02.1722:07:54

      на авиафоруме были фотки уже с новой кабиной

      Есть два разных самолёта:

      1) ТВС-2МС — модернизация Ан-2 заменой двигателя, о которой речь в данной новости;

      2) ТВС-2ТД — новый самолёт на замену Ан-2, который в настоящее время поэтапно проходит испытания. Там, кроме нового двигателя, новое композитное крыло, кили, кабина; будут, вероятно, ещё новые аэродинамические колпаки на шасси, изменения фюзеляжа и т. п.

      Отредактировано: Tcheluskin~22:16 02.02.17
      #881372
      • 0
        Нет аватара kuffa
        02.02.1722:23:24

        Интересно, физически ООО «РУСАВИАПРОМ» на базе Сибниа находится? Сайт у них уж больно никакой.

        #881380
      • 3
        Макс Южный
        03.02.1703:35:39

        НЕ ВЕРЮ, что у нас не могут сделать двигатель для этого самолёта.

        #881464
        • 2
          Альфред Бестер
          03.02.1709:57:24

          А кто его будет делать? Если кто-то выразит желание сделать двигатель для него, то поставят свой, но что-то пока не видно желающих движком заняться. Да и зачем оно надо.

          #881508
        • Нет аватара totoro21
          06.02.1715:27:03

          Могут что угодно сделать, но будет ли это выгодно? Если количество самолетов исчисляется десятками — то нет никакого смысла разрабатывать новый движок, что бы в итоге построить его серией в несколько десятков штук — разработка никогда не окупится. Если же его двигать на внешний рынок, то конкурировать придется с буржуями у которых и двигатель уже давно готов, и все детские болезни давно вылечены, и производство давно налажено, и обслуживание. В общем это затратное и крайне сомнительное в плане прибыли предприятие. ИМХО, гос. поддержку надо, тогда можно свой движок запилить. Но конкурентным он станет лет через 10 (если сильно повезет), не раньше. А прибыль начнет приносить и того позже.

          #882529
      • АНС АНС АНС АНС
        04.02.1721:59:55

        А почему на нём нарисован Андреевский флаг? Имеет отношение к ВМФ?

        #881990
  • 1
    Kokorev Dmitry Kokorev Dmitry
    03.02.1700:04:03

    сейчас еще 5 лет пройдет пока они собираются модернизировать — и оставшиеся Ан-2 просто сгниют

    #881409
    • 0
      Нет аватара Yarhann
      03.02.1700:19:08

      многие эти самолеты у частных контор кому нгадо тот реомторизацию сделает если она того стоит. А касательно государственных предприятий они скорее всего просто купят новые самолеты дальнейшее развитие ан2.

      #881412
  • 4
    Нет аватара АлексАА
    03.02.1700:46:49

    А раньше Омский моторный завод им Баранова двигатели делал для Ан-3.

    И что? Наши — никакие? Заграничные всё же — лучше?

    #881427
  • 1
    Николай Черняк Николай Черняк
    03.02.1707:04:22

    двигатель могут и сами делать. кончайте Фашистов американских кормить. они вон не очень то наше пускают на свой рынок.

    #881480
    • Нет аватара Сибиряк
      04.02.1710:04:21

      Ну как не пускают — как раз двигатели для стратегической отрасли — космонавтики закупают.

      #881844
  • 7
    Byvalnyi Byvalnyi
    03.02.1715:26:42

    Летал в старые годы Горький-Выкса и Горький-Кулебаки, цена 3 рубля за 45 минут удовольствия, автобусом 6 часов и 5 рублей.

    Адреналину море, особенно летом, прыжок (провал) при каждом переходе от леса к полю. Зимой — гладко. Зато быстро и дешево.

    Надо скорее восстанавливать самолетик, пригодится.

    #881607
  • 1
    Нет аватара vladtsvs
    03.02.1717:33:51

    Насколько самолет получился экономичнее Ан-2?

    #881647
  • Андрей Булыгин Андрей Булыгин
    03.02.1720:37:30

    Это хорошо ! Больше в мою деревню на краю Пинежского района и не долететь ! Хотя там и аэродромы-то все загубили, реформаторы, блин !

    #881722
  • Николай Арбаев Николай Арбаев
    03.02.1723:39:14

    Ставьте на АН-2 экологически чистые высоковольтные электродвигатели и пустите по высоковольтной линии ЛЭП (10-100) или по линии РЖД, по трос кабелю контактно и бес контактно. Долетит до самой глухой деревушки России по линии ЛЭП на самой высокой скорости от 300 до 1200 км/час.Пользоваться будут самолёты ,экранопланы ,вертолёты, дирижабли, авто ,мото — квадро циклы и даже электро-велики для туристов до Горного Алтая.

    #881773
  • Sergey Kazakov
    04.02.1710:35:39

    Ерунда всё это. 20-40 самолётов в год — это мелочь.

    АН-2 было построено и эксплуатировалось больше 20000 (20 тысяч) штук!!!

    А сейчас осталось в виде, пригодном для «реанимации», от силы пара сотен — слава демократии!

    То есть для одного предприятия, желающего копейку зарабатывать и своих сотрудников обеспечивать, это нормальный фронт работ.

    Но для государства в целом объём недотягивает на два-три порядка! То есть в 100-1000 раз!

    Нужна программа возрождения местной авиации.

    Нужна реформа «авиационной безопасности», которая нынче требует, чтобы в любой точке, куда совершают посадку регулярные рейсы, была взлётно-посадочная полоса, ограждённая и оборудованная системами безопасности, круглосуточная охрана, плюс здание аэропорта, в котором тоже должна быть круглосуточная охрана, технические средства досмотра и охраны, персонал этих служб — охраны, досмотра и авиационной безопасности… в общем для обеспечения полётов пару раз в неделю 10-местного самолётика надо вложить кучу денег в оборудование аэропорта и кормить 15-20 дармоедов из служб «безопасности». Никакая авиакомпания в здравом уме на такие расходы не пойдёт, и даже если государство велит — будет всячески отпинываться.

    Итого — чтобы возродить региональную местную авиацию, надо во-первых произвести достаточное количество малых самолётов, причём не в десятках исчисляемых, а в тысячах, и разработать отдельную концепцию «авиационной безопасности» для местных рейсов. Ибо просто глупо кормить дармоедов-безопасников, если к деревне прилетает два раза в неделю 10-местный самолётик и садится за околицей на грунтовую полосу.

    #881849
    • Нет аватара Kolyda
      04.02.1713:14:13

      АН-2 было построено и эксплуатировалось больше 20000 (20 тысяч) штук!!!

      А сейчас осталось в виде, пригодном для «реанимации», от силы пара сотен — слава демократии!

      В СССР было такое понятие — Малая авиация. Наверное и соответствующее подразделение в министерстве Гражданской Авиации было. Как раз Аннушки, вертолеты Ми-2, аэродромы малой авиации, авиаремонтные предприятия в него входили. Пожарная авиация, сельскохозяйственная авиация, местные авиалинии — похоже ничего из этого уже не осталось. Естественно все это работало в общем экономическом пространстве страны, государство на это выделяло финансирование, ресурсы. Датировало, имея ввиду свои общие интересы. А сейчас все отпущено на свободный рынок — перевел мне сегодня деньги, завтра получишь (может быть) услугу. В таких условиях понятие малая авиация перешло в разряд «личные самолеты/вертолеты богатеньких Буратино». В основном это продукция иностранных производителей, обслуживается иностранными фирмами. И уж подкармливать луга к сенокосу они точно не будут. Десяток или сотня отремонтированных Аннушек погоду не сделают.

      #881866
    • Byvalnyi Byvalnyi
      05.02.1720:11:24

      надо вложить кучу денег в оборудование аэропорта и кормить 15-20 дармоедов из служб «безопасности"

      Справедливо. Дело не только в самолетиках.

      Насколько помню в Выксе и в Кулебаках среди поля стояла деревянная изба с одной комнатой 30 кв. метров и печным отоплением. Не помню на счет эллектричества, было ли, но телефон был. В избе был один мужик — начальник, он же кассир, он же уборщица и он же все прочие аэродромные службы. А про охрану тогда никто ни пылился, даже в голову не приходило.

      Да, забыл, еще на шесте висел тряпичный мешок — указатель ветра.

      #882202
  • Нет аватара Fenix23
    06.02.1702:39:18

    Импортный провереный и СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ движок откроет дорогу для экспорта(лицензия на выпуск с последующей модернизацией) в америку .европу.азию.а после получения всех сертификатов (про нашу надо решать через ВВП-самый живучий самолет ее получит)…надо ставить на него (НА ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ)авиадизель…что то вроде ред 03 на 1000 л.с…авионику.и вот тогда он станет самым массовым самолетом в истории авиации.сочетание летных качеств.комерческой загрузки(4000кг это фантастика в его классе) и ЦЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ему это гарантируют

    #882333
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