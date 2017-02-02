В Новосибирске развернуты мощности по модернизации самолетов Ан-2 в модификацию ТВС-2МС

Новосибирское предприятие «Русавиапром» освоило выпуск самолета ТВС-2МС, полученного в результате глубокой модернизации хорошо известного биплана Ан-2, сообщил генеральный директор предприятия Петр Кожевников.

«Производственные мощности предприятия позволяют проводить модернизацию от 20 до 40 самолетов в год», — сказал гендиректор.

По его словам, на сегодняшний день заказчикам поставлено восемь сертифицированных самолетов ТВС-2МС и подготовлено к продаже еще 15 самолетов этого типа.

«К самолету ТВС-2МС проявляют интерес многие страны, имеющие значительный парк самолетов Ан-2. В частности, наши китайские партнеры считают оптимальной модернизацию самолетов Ан-2 в вариант ТВС-2МС на их предприятиях. Кроме того, ведутся переговоры с Казахстаном и Монголией как по вопросу закупки самолетов, так и по возможности организации совместных предприятий по модернизации Ан-2», — сказал П.Кожевников.

Он сообщил, что в результате модернизации на самолет был установлен новый турбовинтовой двигатель компании «Honeywell» вместо поршневого АШ-62ИР, полностью переоборудована пассажирская кабина. Продолжительность и дальность полета модернизированного самолета существенно увеличились.