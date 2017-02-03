В Тамбовской области запущен комбикормовый завод

2 февраля в Рассказовском районе Тамбовской области состоялось открытие крупного комбикормового завода на базе местного свиноводческого комплекса. Инвестиции в строительство и оборудование завода составили 434 млн рублей.

ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс» является одним из крупнейших свиноводческих предприятий Тамбовской области. Свинокомплекс построен в Рассказовском районе датским инвестором. В декабре прошлого года здесь был зафиксирован самый высокий результат в области по среднесуточному привесу животных.

Раньше свинокомплекс закупал корма у других производителей. На протяжении последних двух лет кормовая база обеспечивалась за счет переработки зерна на имеющейся здесь мельнице.

Производственная мощность нового комбикормового завода превышает потребность предприятия в кормах в два раза, что открывает возможность расширения свинокомплекса.

Зерносушилка может обрабатывать 40 тонн сельскохозяйственных культур в час для последующего хранения 960 тонн компонентов кормов в специальных силосах. Пропускная способность зоны приема зерна достигает 100 тонн в час.

«Новый комбикормовый завод способен перерабатывать 12 тонн зерна в час, — говорит инвестор Николай Йепсен. — Весь процесс производства контролируется с помощью компьютерного оборудования. Вместимость построенных зернохранилищ комбикормового завода составляет 20 тысяч тонн.»

Строительство свиноводческого комплекса в Рассказовском районе началось в 2010 году, объем инвестиций составил около 1,8 млрд. рублей. Мощность предприятия 4,8 тыс. свиноматок, что позволяет в год откармливать около 140 тыс. голов. Выручка в 2015 году составила 1,3 млрд. рублей.