Комбинат «Уралэлектромедь» в Свердловской области строит вторую очередь нового цеха электролиза
На строительстве второй очереди нового цеха электролиза меди комбината «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) начался монтаж системы токопроводных шин. Они необходимы для подачи питания к электродам, размещенным в полимербетонных ваннах, где будет происходить процесс рафинирования меди. Токопроводные шины представляют собой медные пластины разной конфигурации. Их общая масса составляет 400 т, а длина около 4 км.
«Монтаж всего комплекта системы шин будет завершен во втором полугодии 2017 г.: до марта планируется смонтировать первый контур ошиновки, а затем будет завершен монтаж второго контура с организацией резервного питания и подключением к преобразователям тока», — отметил главный инженер предприятия Алексей Королёв.
Одновременно в цехе продолжаются общестроительные работы, в частности, производится химическая защита оборудования в баковом пролёте. Завершается покраска ферм металлоконструкций. Строители заканчивают кладку индивидуального теплового пункта. Идёт заливка фундамента под трансформатор и преобразователи тока, питающие цепь электролиза.
В 2012 г. Уралэлектромедь ввела в эксплуатацию первую очередь нового цеха электролиза меди, инвестировав в проект более 4,4 млрд руб. В настоящее время цех не только вышел на проектную мощность 150 тыс. т катодной меди, но и превысил ее.
Также как и первая, она будет работать по безосновной технологии производства катодов. С ее запуском мощности по производству безосновных катодов возрастут со 160 тыс. т до 320 тыс. т в год. Суммарная мощность (с учетом выпуска катодов по основной технологии) составит 400 тыс. т. Завершить строительство планируется в 2018 г.
- Светозаров Иван
- 04.02.201714:05
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