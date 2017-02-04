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Модернизация

Комбинат «Уралэлектромедь» в Свердловской области строит вторую очередь нового цеха электролиза

На строительстве второй очереди нового цеха электролиза меди комбината «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) начался монтаж системы токопроводных шин. Они необходимы для подачи питания к электродам, размещенным в полимербетонных ваннах, где будет происходить процесс рафинирования меди. Токопроводные шины представляют собой медные пластины разной конфигурации. Их общая масса составляет 400 т, а длина около 4 км.

«Монтаж всего комплекта системы шин будет завершен во втором полугодии 2017 г.: до марта планируется смонтировать первый контур ошиновки, а затем будет завершен монтаж второго контура с организацией резервного питания и подключением к преобразователям тока», — отметил главный инженер предприятия Алексей Королёв.

Одновременно в цехе продолжаются общестроительные работы, в частности, производится химическая защита оборудования в баковом пролёте. Завершается покраска ферм металлоконструкций. Строители заканчивают кладку индивидуального теплового пункта. Идёт заливка фундамента под трансформатор и преобразователи тока, питающие цепь электролиза.

В 2012 г. Уралэлектромедь ввела в эксплуатацию первую очередь нового цеха электролиза меди, инвестировав в проект более 4,4 млрд руб. В настоящее время цех не только вышел на проектную мощность 150 тыс. т катодной меди, но и превысил ее.

Также как и первая, она будет работать по безосновной технологии производства катодов. С ее запуском мощности по производству безосновных катодов возрастут со 160 тыс. т до 320 тыс. т в год. Суммарная мощность (с учетом выпуска катодов по основной технологии) составит 400 тыс. т. Завершить строительство планируется в 2018 г.

http://www.metalinfo.ru/ru/news/91247

Уралэлектромедь, Свердловская область
  • Денис Ко Денис Ко
    04.02.1715:18:14

    ну медь то своя так что дешево обошлась ))

    #881895
  • Нет аватара VMichael
    04.02.1720:46:01

    Впечатляет весьма!

    Вообще сейчас в обществе есть сильный перекос в том, что творчеством объявлено только лицедейство, живопись, музыка. Тогда, как мне кажется, полет инженерной мысли, творчество не меньшего порядка!

    #881968
    • Нет аватара ser56
      05.02.1702:43:59

      увы, многим людям полет мысли инженеров просто не понятен… а вот всякие клоуны или певички вполне.   

      #882069
      • Jonatan01 Jonatan01
        06.02.1712:23:23

        Ну так несите в массы новые мысли. Просвещайте.

        #882438
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