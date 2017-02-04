Бомбардировщик Су-34 получил «Тарантула»
В сети Интернет появились фотографии новейшего российского фронтового бомбардировщика Су-34, оснащенного станцией РЭБ групповой защиты САП-14 «Тарантул». Самолет с подвешенной станцией радиоэлектронной борьбы находился на военном аэродроме в Бутурлиновке в Воронежской области.
Бомбардировщики Су-34 приняли участие в учениях, которые проходили близ Воронежа.О новой станции РЭБ известно мало. Комплекс разработало ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» (КНИРТИ) специально для самолета Су-34. Контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) был заключен в 2007 году. ВКС РФ планировали получить контейнер САП-14 раньше, однако ОКР застопорились на четвертом этапе, предполагающем совмещение «Тарантула» с боевым комплексом Су-34. Последнее привело к конфликту между российским Минобороны и КНИРТИ.
Очевидно, оснащение самолета Су-34 новой станцией РЭБ значительно расширит его возможности по подавлению вражеских средств радиоэлектронной разведки, наведения и прицеливания. Ранее в качестве комплекса РЭБ для Су-34 упоминался лишь комплекс «Хибины» (контейнеры подвешиваются на законцовках крыла)
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