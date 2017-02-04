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Авиация

Бомбардировщик Су-34 получил «Тарантула»

  • Су-34 оснащенный станцией РЭБ групповой защиты САП-14 "Тарантул" / ©Военный Осведомитель
  • Су-34 оснащенный станцией РЭБ групповой защиты САП-14 "Тарантул" / ©Военный Осведомитель

В сети Интернет появились фотографии новейшего российского фронтового бомбардировщика Су-34, оснащенного станцией РЭБ групповой защиты САП-14 «Тарантул». Самолет с подвешенной станцией радиоэлектронной борьбы находился на военном аэродроме в Бутурлиновке в Воронежской области.

Бомбардировщики Су-34 приняли участие в учениях, которые проходили близ Воронежа.О новой станции РЭБ известно мало. Комплекс разработало ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» (КНИРТИ) специально для самолета Су-34. Контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) был заключен в 2007 году. ВКС РФ планировали получить контейнер САП-14 раньше, однако ОКР застопорились на четвертом этапе, предполагающем совмещение «Тарантула» с боевым комплексом Су-34. Последнее привело к конфликту между российским Минобороны и КНИРТИ.

Очевидно, оснащение самолета Су-34 новой станцией РЭБ значительно расширит его возможности по подавлению вражеских средств радиоэлектронной разведки, наведения и прицеливания. Ранее в качестве комплекса РЭБ для Су-34 упоминался лишь комплекс «Хибины» (контейнеры подвешиваются на законцовках крыла)

https://news.rambler.ru/weapon/36007313-bombardirovschik-su-34-poluchil-tarantula/?updated=news

Су-34, Тарантул, САП-14, РЭБ, КНИРТИ
  • Сергей Пышненко
    04.02.1719:21:50

    Ну и почему он не в Сирии? Все испытания можно проводить там, в боевых условиях! Партнеры еще от Хибин не отошли, а тут САП-14 «Тарантул». Ждем боевых новостей.

    #881942
    • Samboris Samboris
      04.02.1719:48:39

      Да может и там работает- - кто же скажет   

      И давить там если только «Стингеры» и наши «Иглы».

      #881946
      • Нет аватара Veteran
        04.02.1723:13:04

        В головках наведения современных ПЗРК типа «Стингер» «Игла» в основном применяются оптические диапазоны радиоволн (инфракрасный и ультрафиолетовый) в ПЗРК производства Thales используется лазерное наведение !Но сиcтемы с лазерным наведением имеют большие размеры и вес ,как правило предусматривают стрельбу и наведение с треноги ,а не с плеча.Для борьбы с ними был создан БКО Президент-С !   

        Отредактировано: Veteran~23:19 04.02.17
        #882010
    • A_SEVER A_SEVER
      04.02.1720:14:40

      Партнеры еще от Хибин не отошли
      Которые против них ещё не применялись!    

      #881951
      • Vikont Vikont
        04.02.1720:33:20

        А что применялось?   

        #881957
        • Samboris Samboris
          04.02.1720:50:48

          ИМХО ИК ловушки, и то только для вертушек. Остальные самолеты летают на 4000, куда ПЗРК не достаёт.

          #881971
          • Нет аватара Andy6012
            06.02.1711:31:00

            Остальные самолеты иногда садятся и взлетают с аэродромов. Масса видео ИЛ-76, плюющихся ловушками.

            Отредактировано: Andy6012~11:34 06.02.17
            #882415
        • A_SEVER A_SEVER
          06.02.1717:20:37

          А что применялось?
          Отвечу вопросом на вопрос — зачем применять средства РЭБ в мирное время, раскрывая потенциальному противнику их характеристики?

          #882564
    • Нет аватара Yarhann
      04.02.1722:14:02

      че вы там собрались подавлять этой приблудой — мобилки и спутниковую связь чурбанов .

      Все что способно попасть в ЛА у бородачей имеет инфракрасные оптические или тепловые ГСН, а в большинстве своем это вообще расчет чурбанов на бортовом грузовике с зушкой или ДШК на станине.

      #881993
    • Нет аватара Veteran
      04.02.1722:36:32

      Вообще-то средства РЭБ применяются в часы ЧЕ !

      Если средствами РЭБ часто Баловаться, то конкуренты к ним имеют склонность приспосабливаться и нужный эффект от них не достигается!Поэтому они все в тайне     Улыбнуло По статье: в качестве комплекса РЭБ для Су-34 упоминался лишь комплекс «Хибины» (контейнеры подвешиваются на законцовках крыла)

      А в закабинном отсеке, что находится ?

      САП-14 и Тарантул как бы не одно и тоже !    Есть еще плюшка крутая на кличку Гималаи отзывается!   

      Отредактировано: Veteran~00:11 05.02.17
      #882001
      • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
        04.02.1722:46:42

        «конкуренты к ним имеют склонность приспосабливаться и нужный эффект от них не достигается!"

        Напомнило взаимодействие тараканов с «Дихлофосом»   

        #882003
        • megajob megajob
          04.02.1723:38:24

          Вот только боевое применение немного отличается. Ибо если действительно дело дойдет до боевого применения что хибинов что тарантулов — одни тараканы и останутся   

          Разве что бандеровскую шваль все-таки решать на ноль помножить, а иначе просто некого больше «глушить» в неядерной войне.    

          #882015
      • Djoker Djoker
        05.02.1719:58:25

        САП-14 и Тарантул как бы не одно и тоже !

        Так точно. «Тарантул» имеет обозначение Л700.

        Есть еще плюшка крутая на кличку Гималаи отзывается!

        Это ещё опытный образец.

        #882197
        • Нет аватара Veteran
          06.02.1700:02:26

          Есть Карпаты! Есть Гималаи!    Горы они разные и по разному называются!   

          #882276
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    05.02.1700:10:16

    ХИБИНЫ на законцовках крыла это индивидуальная система защиты, но так же ХИБИНЫ (контейнер) можно подвешивать и для групповой защиты!

    #882021
    • Samboris Samboris
      05.02.1701:18:54

      ХИБИНЫ на законцовках крыла

      На законцовках могут создать «мерцающую помеху», раньше только на больших бомберах использовалась. Это для ракет с РЛ ГСН. Сигнал с левого крыла, сигнал с правого. В итоге мечущаяся ракета разваливалась от перегрузок.

      #882046
      • Нет аватара Neptus
        05.02.1706:12:20

        Сигнал с левого крыла, сигнал с правого. В итоге мечущаяся ракета разваливалась от перегрузок.

        Ничего не разваливалось!

        Это, по сути, раскачка ракеты, как качели. Рысканье настолько сильно увеличивалось, что ракета теряла цель и уходила в сторону.

        #882093
      • Тарас Ткаченко
        06.02.1716:50:32

        Не уходила в сторону, а теряла энергетику и была неспособна выполнить резкий маневр у цели.

        #882554
    • Тарас Ткаченко
      06.02.1715:28:17

      Л-175-10 В Хибины-10В — это встроенный комплекс БКО, основные блоки которого расположены за кабиной пилотов.

      Контейнеры на законцовках обеспечивают индивидуальную защиту от подлетающих ракет с А/ПА РЛ ГСН путем раскачки ГСН, в результате которой ракета совершает лишние броски в стороны, теряя энергетику.

      САП-514 — это часть комплекса Хибины, предназначенная для групповой защиты и подавления наземных РЛС.

      Тарантул — совершенно другое изделие, имеющее индекс то ли Л-700, то ли Л-702.

      #882530
  • Нет аватара Пафилин
    05.02.1703:06:54

    раньше когда палками дрались то меньше убивали человеков

    #882077
    • Павел Иванов Павел Иванов
      05.02.1717:13:04

         И то,только потому,что человекам с палками,нужно было друг до друга дойти)))

      #882156
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