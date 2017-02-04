Группа «Черкизово» открыла первый цех родительского стада нового птицекомплекса в Липецкой области



цех ремонтного молодняка нового птицеводческого комплекса в селе Бутырки Липецкой области

Первый цех для содержания родительского стада открыла ГК «Черкизово» на птицеводческом предприятии в Липецкой области. Увеличение собственного родительского стада станет серьезным шагом в реализации программы импортозамещения и в перспективе на 90% закроет потребности группы в инкубационном яйце.

Близится к завершению строительство еще трех ферм родительского стада; после введения их в строй общий объем производства составит 64 млн яиц в год, что закроет потребности в этом продукте не только Липецкой области, но и других предприятий группы. Комплекс, состоящий из двух цехов ремонтного молодняка и четырех цехов родительского стада, будет полностью заполнен осенью 2017 года.

Создание цеха родительского стада — часть масштабного проекта птицеводческих комплексов в Липецкой области. Компания уже вложила в их строительство около 3 млрд рублей. На протяжении последних лет Группа «Черкизово» активно развивает здесь птицеводство по единой логистической схеме.

Открыты новые бройлерные площадки, запущен самый мощный в Европе инкубатор (рассчитанный на 220 миллионов яиц в год), введены в эксплуатацию два цеха по выпуску ремонтного молодняка для родительского стада. Производство соответствует техническим, санитарным и биологическим нормам и нормативам ЕС, что поможет в будущем сертифицировать продукцию для экспорта.