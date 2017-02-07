«Советский маслосырзавод» на Алтае завершил реконструкцию

В начале февраля 2017 года ООО «Советский маслосырзавод» после масштабной реконструкции возобновил свою работу. Реконструкция проводилась поэтапно, начиная с 2015 года. На сегодняшний день мощности завода увеличены в 2 раза, они позволяют перерабатывать до 100 тонн молока в сутки.

«Конкурентный рынок сегодня диктует свои требования; чтобы быть на плаву, предприятие должно вкладываться в модернизацию производства — это дает существенный толчок — рассказывает генеральный директор АО „Барнаульский молочный комбинат“ Александр Балушкин. — Реконструкция маслосырзавода позволила увеличить мощности предприятия более чем в два раза. Если раньше завод перерабатывал 30-40 тонн молока в сутки, то теперь порядка 100 тонн. Соответственно выпуск качественных сыров таких известных марок, как „Советский“, „Горный“, „Швейцарский“, на выпуске которых специализируется завод, также увеличился, а, значит, еще больше потребителей смогут оценить вкус и пользу нашей алтайской продукции».

Благодаря модернизации производства было установлено высокотехнологичное оборудование, проведен капитальный ремонт всех производственных помещений, полностью заменены трубопроводы, обновлена электрика с возможностью дальнейшего наращивания мощностей. Внутри завода положена кислотоупорная плитка, а система канализования сделана из нержавеющей стали, что гарантирует ей долговечность. Кроме того, на территории маслосырзавода реконструировали собственную водонапорную башню — теперь здесь можно будет расходовать воду более экономично.

Одновременно с запуском обновленного производства Советский маслосырзавод снижает риски загрязнения окружающей среды. На обновленном предприятии уделено большое внимание безопасности — все места соприкосновения человека с высокотемпературными процессами закрыты. Технологические операции на производстве теперь во многом автоматизированы и механизированы.

ООО «Советский маслосырзавод» — один из старейших на Алтае, он был создан в 1927 году. В этом году завод отметит свой 90-летний юбилей. В 2015 году предприятие вошло в группу компаний АО «Барнаульский молочный комбинат».