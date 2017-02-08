Волгоградский канатный завод наладил выпуск новой продукции

В волгоградском филиале АО «Редаелли ССМ» завершилась кампания по модернизации. Канатный завод частично обновил техническую базу и наладил выпуск новых видов продукции.

Как сообщили в пресс-службе комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в прошедшем году предприятие удвоило инвестиции в основной капитал, вложив существенные средства в проекты по развитию спецканатов и канатов закрытой конструкции. В рамках программы модернизации на заводе были введены в эксплуатацию новые станки, значительно обновился парк оборудования в сталепроволочном и сортопрокатном цехах. Сумма вложений составила более 100 млн рублей.

За счёт модернизации предприятию удалось освоить производство новой продукции — сталеалюминиевого провода марки АСВП, предназначенного для передачи электроэнергии в воздушных электросетях.

Волгоградский филиал АО «Редаелли ССМ» — единственный завод в России, выпускающий закрытые канаты. В числе крупных заказчиков предприятия — АК «Алроса», инновационный центр «Сколково» и ООО «ЕвроХим — ВолгаКалий». Завод производит около 50 тысяч тонн продукции в год, на нём работают порядка 850 человек.

http://promtorg.volgograd.../cooperation/news/131552/