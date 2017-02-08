ОАО «ЖБК-1» ввел новое производство

В рамках модернизации производства на чебоксарском ЖБК-1 введен в эксплуатацию новый цех по выпуску многопустотных плит перекрытий.

Инвестиции в проект равны примерно 400 миллионам рублей. На эти средства было закуплено современное технологическое оборудование, позволяющее в значительной мере автоматизировать производственный процесс. А также обеспечить выпуск плит с повышенной плотностью бетона, что способствует уменьшению расхода этого материала и соответственно снижению издержек, при сохранении требуемого уровня качества готовой продукции.

После выхода на полную мощность, предприятие сможет производить порядка 270 000 кв. м перекрытий ежегодно, а в будущем освоить принципиально новый вид продукции — плиты перекрытий увеличенных размеров, которые применимы для строительства торговых центров и промышленных предприятий.

Оборудование позволяет выпускать плиты толщиной 220 мм, шириной 1,5 м; 1,2 м; 1,0 м и пролетом до 10,5 м под различные типы нагрузок с возможностью применения данной продукции при строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. Продукция отличается высоким качеством — точностью геометрических размеров, облегченным весом, высокой степенью уплотнения бетонной смеси. Оборудование также позволяет изготавливать плиты с косыми торцами, с индивидуальными проемами под различные коммуникации и выпилами.

http://www.chesr.ru/news/...vo-v-ekspluatatsiyu-2017/