Бугульминский механический завод вывел в серию новую модель цепного скважинного привода

Бугульминский механический завод (БМЗ, входит в «Татнефть») довел производство нового цепного скважинного привода ПЦ-30 до 50 единиц в месяц. Себестоимость облегченного устройства по сравнению с моделями ПЦ-60 и ПЦ-80, ранее освоенными БМЗ, вдвое меньше, сообщил директор завода Михаил Швецов.

ПЦ-30 разработан для использования на скважинах малого диаметра, в частности, для разбуривания низкодебитных залежей по уплотненной сетке. Пока данная модель идет только на нужды «Татнефти», но есть хорошие перспективы выйти с новым устройством на широкий рынок, считает директор БМЗ.

ПЦ-30 — облегченная модель, имеющая длину хода 3 м с максимальной нагрузкой в точке подвеса штанги 3 тонны. Новинка уже показала значительную экономию эксплуатационных затрат на карбонатных месторождениях «Татнефти».

Принцип работы цепного привода скважинного штангового насоса основан на преобразовании вращательного движения электрического двигателя в возвратно-поступательное реверсивное в процессе подъема продукции. При этом обеспечивается благоприятный режим движения штанг (с равномерной скоростью наибольшей части хода). Достигается также снижение сил гидродинамического сопротивления в подземной части установки насоса.

http://123ru.net/bugulma/72225576/