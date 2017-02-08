В Кировской области введена в эксплуатацию молочная карусель

3 февраля в агрофирме «Пригородная» Орловского района Кировской области была введена в эксплуатацию карусель ГЕА с внутренним доением на 28 доильных мест. Монтаж и пуско-наладку оборудования произвели специалисты компании «Торгово-сервисный центр животноводства».

Животноводческий комплекс, где смонтирована карусель, рассчитан на 752 дойных коров. Здесь представлен современный 4-х камерный доильный аппарат IQ, установлена система «Cow Scout» — On-line мониторинг активности (датчик на шее определяет время поедания корма), также смонтированы 3 танка — охладителя, автоподгонщик с функцией навозоудаления, стойловое оборудование, чесалки в коровниках. В настоящее время идет постепенный выход работы доильного зала на полную мощность.

«Это наша третья карусель в регионе, готовим к поставке для группы компаний «КМК» еще одну такую же установку! - делится впечатлениями генеральный директор регионального оператора ТСЦ Животноводства Алтынбеков А.Р.

Отзыв о первых днях доения от руководителя предприятия Михеева Виктора Анатольевича: «Боялись, что коровы будут испытывать большой стресс, что потеряем в продуктивности в первые дни, однако значительных потерь нет, животные постепенно привыкают к новой установке, дояркам очень нравятся доильные аппараты.