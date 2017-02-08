На Ковровском электромеханическом заводе начат выпуск тракторов

7 февраля во Владимирской области на Ковровском электромеханическом заводе состоялось открытие цеха по производству мобильных машин.

Открытие нового производства состоялось в день старта Второго чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, генеральным партнёром которого является Ковровский электромеханический завод — территориальный центр импортозамещения машиностроения, станкостроения и робототехники.

Ковровский трактор должен занять нишу сельскохозяйственной техники, располагающуюся между классическими тракторами «Беларусь» и «Кировец». Выпущено 4 первых экземпляра этой машины. В планах завода АО «КЭМЗ» — выпускать до 1600 различных мобильных машин в год при работе сборочного цеха в две смены. Предполагается расширить линейку выпускаемых тракторов, охватив нишу машин как более мощного класса, так и небольших, аналогичных знаменитому трактору «Владимирец». Возрождение на Владимирской земле их производства позволит заполнить ныне пустующий сегмент малогабаритной техники. Со следующего года планируется освоение производства и дизельных двигателей.

Примечательно, что одновременно с линейкой мобильной техники, включающей погрузчики, коммунальную технику, электровелосипеды, скутеры для людей с ограниченными возможностями, гироскутеры и даже автожир (летающая машина, родственная вертолёту), Ковровский электромеханический завод выпускает и средства для её производства, что даёт возможность распределять производство комплектующих между заводами Владимирской области. Это предприятие является ярким примером эффективной работы по внутрирегиональной кооперации. Уже сейчас для производства мобильной техники КЭМЗом задействованы десятки местных предприятий.