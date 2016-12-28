Итоги 2016 года: крупнейшие новые инфраструктурные объекты

В Санкт-Петербурге открыт центральный участок Западного Скоростного Диаметра

Длина центрального участка ЗСД составляет 11,7 км

Завершено строительство энергомоста через Керченский пролив

В режиме телемоста из Сочи 11 мая, дан старт запуску четвертой, последней нитки энергомоста в Крым мощностью 200 МВт. После введения последней нитки энергомоста власти полуострова отменили график аварийных отключений электроэнергии.

Запуск первой нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым состоялся 2 декабря 2015 года, вторая была введена в эксплуатацию 15 декабря и пропускная способность энергомоста удвоилась. 14 апреля этого года электроэнергетики запустили третью очередь, что позволило ликвидировать дефицит электроэнергии на полуострове. Четвертая нитка обеспечит возможности перетоков суммарно до 800 МВт из российской единой энергетической системы, что будет полностью покрывать потребности Крыма в электроэнергии в летний период.

Введен в эксплуатацию магистральный газопровод Кубань — Крым

Общая протяжённость сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления — до 4 млрд кубометров ежегодно.

В столице открыли движение по Московскому центральному кольцу

Длина линий:54 км

МЦК, ставшее совместным проектом РЖД и Московского метрополитена, вошло в управление метро и теперь обозначается двумя красными контурами как 14-я линия. рамках реконструкции железнодорожного кольца было уложено около 200 км путей, переложено порядка 4 тысяч инженерных сетей, создано 28 искусственных сооружений — эстакад, мостов, путепроводов, подземных переходов.

На Камчатке запустили в работу ВОЛС «Сахалин — Камчатка»

Проложено около 2000 километров оптического кабеля под водой, 250 километров наземных линий связи и соединили Камчатку, Сахалин и Магадан. Теперь почти 500 тыс. жители Камчатского края и Магаданской области смогут пользоваться современным высокоскоростным Интернетом.

В Приморском крае открыли первый в России экологический тоннель

Нарвинский тоннель общей длиной 575 метров построен в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

Завершена реконструкция развязки МКАД с Каширским шоссе

В результате на этом участке построили транспортный тоннель вдоль внутренней стороны МКАД длиной 132 метра и четыре эстакады общей длиной 2,5 километра.Всего в процессе работ на развязке с Каширским шоссе построили 11,2 километра дорог.

В Вологодской области завершился первый этап реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы

Протяжённость Северо-Двинской шлюзованной системы составляет 127 километров. В её составе находятся 4 гидроузла.

На эти реконструкцию федеральный бюджет выделил более 3 миллиардов рублей.

В Великом Новгороде открыто движение по третьему мосту через Волхов

Мост длиной почти 1 км через реку Волхов открыли 5 июля в Великом Новгороде. Переправа позволит разгрузить городские улицы от транзитного грузопотока, идущего на Москву и Санкт-Петербург.Пропускная способность — до 14 тыс. автомобилей в стуки.

В Московской области открыто движение на путепроводе автодороги «Чехов — Попово»

За весь период строительства сооружены десять опор путепровода и собрано 1,2 тыс. тонн металлоконструкций. Стоимость строительно-монтажных работ составила 2,177 млрд. рублей. Протяженность двухполосной автодороги составила 1,6 км, в том числе длина путепровода порядка 400 метров. Пропускная способность объекта — 30 тыс. автомобилей в сутки.

Обход Торжка на трассе М-10 «Россия» открыли в Тверской области

Введен в эксплуатацию 15-километровый участок федеральной трассы М-10 «Россия» в районе Торжка. Работы проведены на 231-246 км трассы.

Ежедневно по участку магистрали будет проезжать 20 тыс. машин в сутки.

Во Владимире открыта вторую очередь Лыбедской магистрали

Участок трассы международного транспортного коридора «Приморье-1» открыли в Приморском крае

Выполненная по современным технологиям с цементобетонным покрытием дорога предусматривает движение по ней со скоростью до 110 километров в час. Допускаемые нагрузки — 11,5 тонн на ось — немаловажный фактор для грузоперевозчиков.

В Саранске открыли новую развязку на аэропорт — мост-эстакаду

Общая длина объекта — чуть больше 910 метров, протяженность самого путепровода — 142 метра. Число полос для движения — по две в каждую сторону.

В Татарстане открыта 2-я очередь моста через Каму

Мостовой переход общей протяжённостью 13 967 метров расположен на федеральной трассе Р-239 «Оренбургский тракт» и в настоящее время является самым длинным в России. Строительство моста началось ещё в 1992 году, а 22 октября 2002 года была открыта первая очередь, обеспечившая движение транспорта по одной полосе в каждом направлении. С открытием второй очереди мостовой переход стал четырёхполосным.

В Омске открыли новый путепровод

Новый путепровод имеет важнейшее значение для дорожно-транспортной сети Омска. В настоящее время через железнодорожный переезд, расположенный на оживлённом участке Транссибирской магистрали, ежесуточно проходит порядка 18,5 тысячи автомобилей. Введённый в строй путепровод снизит напряжённость на данном участке, повысит безопасность дорожного движения, сократит время проезда между двумя административными округами города — Октябрьским и Ленинским.

В Москве открылось движение по первой очереди новой эстакады

В Москве для автомобилистов 6 сентября запустили движение по эстакаде прямого хода по ул. Липецкая на ее пересечении с ул. Элеваторная.

В Приамурье открыт 850-метровый мост через Селемджу

В Московской области открыта скоростная трасса «Южный обход Подольска»

Трасса «Южный обход Подольск» — одна из трех частей объекта, ее протяженность составляет 8,8 км. Общая протяженность трассы составляет 15,8 километра, перспективная пропускная способность — 36,5 тысячи автомобилей в сутки.

Объездную дорогу Мурманска открыли к 100-летию города

12 сентября запущено движение по новой 15-километровой объездной трассе вокруг Мурманска. Для жителей и гостей города стала доступна скоростная четырехполосная дорога, пропускная способность которой превысит 20 тысяч автомобилей в сутки.

В Москва построен первый в России винчестерный тоннель

Особенность тоннеля в том, что он — двухэтажный. Потоки машин идут один над другим. Подобного в нашей стране еще не строили. Такую технологию пришлось применить для того, чтобы проезжая часть была как можно дальше от жилых домов.

Длина сооружения на пересечении улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина составляет 786 метров. Движение организовано по трем полосам в каждом направлении, еще по две полосы работают вдоль тоннеля — для заездов во дворы.

В Тюмени открыли движение по новой развязке

Развязка имеет четыре съезда и позволяет выехать по Запольной на улицу Чернышевского и далее в сторону Полевой, минуя Камышинскую. При этом само движение организованно так, чтобы не было необходимости выезжать на улицу Первомайскую. Магистраль шириной от 4 до 6 полос проходит по руслу речки Тюменки, которая протекает под дорогой.

В Башкирии открыли мост через реку Белую

Затонский мост имеет судоходный пролет 130 м. Его длина — 836,1 м, протяженность подходов — 596,1 м.

В Тюмени в рекордные сроки построена новая транспортная развязка

Запущено движение по новой эстакаде над кольцом по ул. И.Федюнинского. Теперь автомобили, движущиеся по южной части Тюменской кольцевой автодороги, могут миновать кольцо на пересечении улиц М.Мельникайте и И.Федюнинского по эстакаде. Работы на стройке начались 12 мая 2016 года и по условиям контракта должны были закончиться в сентябре 2018 года, тем не менее, подрядная организация опередила срок почти на 2 года — первые автомобили прошли по мосту 12 октября.

Обход Новой Усмани и Рогачевки на трассе М-4 Дон открыли в Воронежской области

Новый путепровод открыт в Московской области

Открыто движение по путепроводу через железную дорогу у платформы Новодачной в Долгопрудном.

В Калининграде открыто движение по мосту через реку Преголя

Переход является важнейшей транспортной артерией города и составной частью трансъевропейского транспортного коридора «Рига-Калининград-Гданьск».

Двухполосный мост с возросшим потоком автомобилей не справлялся, поэтому было принято решение проектировать путепровод с шестиполосным движением, что и было сделано. В 2014 году мостовики завершили реконструкцию первой очереди моста, и сегодня открыли движение транспорта по второй очереди.

в ходе строительства:

В Нижнем Новгороде открыли рабочее движение по дублеру Борского моста

Общая длина:1452 м

В Московской области открыли путепровод

В Ступинском районе состоялась церемония открытия движения транспорта по путепроводу, построенному в месте пресечения федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо».

Строительство путепровода началось в 2013 году. Общая протяженность участка строительства составляет 1,23 км, расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Под Тверью открыта развязка на трассе М10

Благодаря вводу в строй этого объекта пропускная способность трассы увеличилась до 40 тыс. единиц транспорта в сутки.

В Красноярске открыли новую развязку

21 декабря, движение транспорта открыли по новой развязке в Красноярске, построенной на 2-й Брянской улице.