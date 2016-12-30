Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
В Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию крупнейшая инфекционная больница
Новая инфекционная больница построена в Полюстрово на территории 7,3 га и рассчитана на 600 коек. В больнице 9 больших и 4 малых корпуса общей площадью 91 тыс. кв.м. Лаборатории больницы оснащены новейшим инновационным медицинским оборудованием, в том числе отечественного производства, и современной техникой.
В Можге Удмуртии открылся новый лечебный корпус Центральной районной больницы
Назрановская городская больница в Ингушетии переехала в новое здание
В Московской области начали работу новые поликлиники
Новая поликлиника, построенная на месте снесенной столетней, начала работу в г. Павловский-Посад Московской области.В мкрн. Новокуркино подмосковных Химок открылась новая поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену.
В Липецке открыли новый психоневрологический диспансер
В Липецке открыли новый диализный центр
Центр ядерной медицины открыла в Москве портфельная компания РОСНАНО «ПЭТ-Технолоджи»
Новый Центр ядерной медицины создан на базе Лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ (ЛРЦ). Центр оборудован современным ПЭТ/КТ сканером и рассчитан на проведение 5000 исследований в год. Прием пациентов организован при взаимодействии со специалистами ЛРЦ в области химиотерапии, радиотерапии и хирургии.
Новый корпус Ногликской центральной районной больницы открылся в Сахалинской области
В Калуге открылся первый в регионе Центр эндохирургии
В Ноябрьске открылся главный перинатальный центр Ямала
В новом перинатальном центре общей площадью более 22 тыс.квадратных метров имеется четыре этажа и цоколь. В последнем разместились административно-хозяйственный, молочный блок, аптечные склады и прачечная. На четырёх этажах здания расположились консультативно-диагностический, акушерский, гинекологический, педиатрический блоки, отделение фетальной хирургии и детская реанимация, а также клиническая и генетическая лаборатории.
Травматологический центр открыт на базе Агинской больницы Забайкальского края
В Серпухове Московской области открылся центр амбулаторного гемодиализа
В Красноярске открылась новая поликлиника краевого онкологического диспансера
Два новых диспансера открыли в Ингушетии
В Ингушетии открыли сразу два новых диспансера — эндокринологический и противотуберкулезный.
Эндокринологический диспансер построен в Магасе в рамках федеральной программы социально-экономического развития Ингушетии. Там установлено новейшее оборудование, подобран высококвалифицированный персонал.
Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 300 коек, поликлиникой на 200 посещений в смену и пансионатом на 20 коек введен в эксплуатацию в Назрани.
В Хакасии сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус республиканской больницы
В городе Луга Ленинградской области открылся нефрологический центр
В Смоленске заработал новый травматологический корпус Клинической больницы скорой медицинской помощи
В подмосковном Ступино открылось новое здание роддома
Во владимирском областном онкодиспансере открылся новый хирургический корпус
В г. Салават Башкирии введены в эксплуатацию два корпуса новой больницы
Новая поликлиника, работающая по системе ОМС, открылась в Томске
Во Владимире открылс центр гемодиализа
Новый роддом открыт в подмосковном Пушкино
В Саратове открылся новый корпус Областной детской больницы
В Москве открыт новый корпус Федерального перинатального центра НЦАГП им. акад. В.И. Кулакова
Новый корпус увеличил мощность центра на 150 коек, теперь одновременно он может принять 555 пациентов.
В Новой Москве открылась поликлиника на 550 посещений в смену
В Челябинске открыт новый центр гемодиализа, оснащённый российским оборудованием
В г. Октябрьский Башкирии открылся перинатальный центр
Новая поликлиника открылась в Калужской области
В Екатеринбурге открылся центр позитронно-эмиссионной томографии
В Орске Оренбургской области открыт радиологический корпус нового онкодиспансера
Новую сельскую поликлинику открыли в Самарской области
Медицинский центр республиканской клинической больницы открыт в Иннополисе
В Орле заработал новый параклинический корпус детской больницы
В Липецке открыт новый корпус перинатального центра
В Челябинской области заработал межрайонный онкологический центр
В Миассе открылся межрайонный онкологический центр, созданный на базе реконструированного отделения радиотерапии. В стационаре в год может получить лечение более тысячи человек. Он рассчитан на 30 коек круглосуточного пребывания и 20 коек дневного.
В Урае ХМАО открылся новый корпус больницы медицинской реабилитации
В Чебоксарах открыт новый хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера
Общая площадь нового объекта составляет более 16 000 кв.м.
В Самаре состоялось открытие областного перинатального центра
В Самаре состоялось открытие областного перинатального центра общей площадью 27 тыс. кв.м. На строительство перинатального центра было направлено не менее 2,7 млрд рублей.
Перинатальный центр на 130 койко-мест создан на базе Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина.
В городе Гудермес Республики Чечня открыт новый корпус Центральной районной больницы
В Санкт-Петербурге завершена реконструкция НИИ детских инфекций: построены четыре новых корпуса
Площадь, занимаемая институтом до реконструкции, составляла около 12 тыс. кв метров, после — превысила 30 тыс. кв метров.
Новый роддом открыт в подмосковной Балашихе
В Санкт-Петербурге открылась новая поликлиника
В Казани открылся перинатальный центр Республиканской клинической больницы
Первый региональный перинатальный центр открылся в Калуге
В Крыму открыли первичное сосудистое отделение
В якутском онкодиспансере открыт блок лучевой терапии
В Челябинске открыт областной перинатальный центр
В Белгорода начал работу новый перинатальный центр
Новый перинатальный центр рассчитан на 140 круглосуточных коек.
Новая больница открылась в Ингушетии
В сельском поселении Галашки Сунженского района, расположенном в предгорной зоне, ввели в эксплуатацию новое трехэтажное здание больницы на 80 койко-мест и 100 посещений в смену.
В Чеченской республике открыли новый роддом
Введен в эксплуатацию Оренбургский перинатальный центр
В Уфе открыли новый корпус перинатального центра
Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов.
Краевой перинатальный центр открылся в Ставрополе
В Ставрополе 28 ноября состоялось открытие перинатального центра на 130 мест. Общая площадь шестиэтажного здания составляет 34 тыс. м2.
В Республике Алтай открыли районную больницу
В Рязани открыт новый лечебный корпус клинической больницы имени Н.А. Семашко
В Карелии открыт новый корпус Сортавальской районной больницы
Перинатальный центр «ДАР» открылся в Алтайском крае
Площадь центра составила 34 тыс. кв. метров.
- termometrix
- 30.12.201604:00
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