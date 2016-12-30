Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

В Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию крупнейшая инфекционная больница

Новая инфекционная больница построена в Полюстрово на территории 7,3 га и рассчитана на 600 коек. В больнице 9 больших и 4 малых корпуса общей площадью 91 тыс. кв.м. Лаборатории больницы оснащены новейшим инновационным медицинским оборудованием, в том числе отечественного производства, и современной техникой.

В Можге Удмуртии открылся новый лечебный корпус Центральной районной больницы

Назрановская городская больница в Ингушетии переехала в новое здание

В Московской области начали работу новые поликлиники

Новая поликлиника, построенная на месте снесенной столетней, начала работу в г. Павловский-Посад Московской области.В мкрн. Новокуркино подмосковных Химок открылась новая поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену.

В Липецке открыли новый психоневрологический диспансер

В Липецке открыли новый диализный центр

Центр ядерной медицины открыла в Москве портфельная компания РОСНАНО «ПЭТ-Технолоджи»

Новый Центр ядерной медицины создан на базе Лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ (ЛРЦ). Центр оборудован современным ПЭТ/КТ сканером и рассчитан на проведение 5000 исследований в год. Прием пациентов организован при взаимодействии со специалистами ЛРЦ в области химиотерапии, радиотерапии и хирургии.

Новый корпус Ногликской центральной районной больницы открылся в Сахалинской области

В Калуге открылся первый в регионе Центр эндохирургии

В Ноябрьске открылся главный перинатальный центр Ямала

В новом перинатальном центре общей площадью более 22 тыс.квадратных метров имеется четыре этажа и цоколь. В последнем разместились административно-хозяйственный, молочный блок, аптечные склады и прачечная. На четырёх этажах здания расположились консультативно-диагностический, акушерский, гинекологический, педиатрический блоки, отделение фетальной хирургии и детская реанимация, а также клиническая и генетическая лаборатории.

Травматологический центр открыт на базе Агинской больницы Забайкальского края

В Серпухове Московской области открылся центр амбулаторного гемодиализа

В Красноярске открылась новая поликлиника краевого онкологического диспансера

Два новых диспансера открыли в Ингушетии

В Ингушетии открыли сразу два новых диспансера — эндокринологический и противотуберкулезный.

Эндокринологический диспансер построен в Магасе в рамках федеральной программы социально-экономического развития Ингушетии. Там установлено новейшее оборудование, подобран высококвалифицированный персонал.

Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 300 коек, поликлиникой на 200 посещений в смену и пансионатом на 20 коек введен в эксплуатацию в Назрани.

В Хакасии сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус республиканской больницы

В городе Луга Ленинградской области открылся нефрологический центр

В Смоленске заработал новый травматологический корпус Клинической больницы скорой медицинской помощи

В подмосковном Ступино открылось новое здание роддома

Во владимирском областном онкодиспансере открылся новый хирургический корпус

В г. Салават Башкирии введены в эксплуатацию два корпуса новой больницы

Новая поликлиника, работающая по системе ОМС, открылась в Томске

Во Владимире открылс центр гемодиализа

Новый роддом открыт в подмосковном Пушкино

В Саратове открылся новый корпус Областной детской больницы

В Москве открыт новый корпус Федерального перинатального центра НЦАГП им. акад. В.И. Кулакова

Новый корпус увеличил мощность центра на 150 коек, теперь одновременно он может принять 555 пациентов.

В Новой Москве открылась поликлиника на 550 посещений в смену

В Челябинске открыт новый центр гемодиализа, оснащённый российским оборудованием

В г. Октябрьский Башкирии открылся перинатальный центр

Новая поликлиника открылась в Калужской области

В Екатеринбурге открылся центр позитронно-эмиссионной томографии

В Орске Оренбургской области открыт радиологический корпус нового онкодиспансера

Новую сельскую поликлинику открыли в Самарской области

Медицинский центр республиканской клинической больницы открыт в Иннополисе

В Орле заработал новый параклинический корпус детской больницы

В Липецке открыт новый корпус перинатального центра

В Челябинской области заработал межрайонный онкологический центр

В Миассе открылся межрайонный онкологический центр, созданный на базе реконструированного отделения радиотерапии. В стационаре в год может получить лечение более тысячи человек. Он рассчитан на 30 коек круглосуточного пребывания и 20 коек дневного.

В Урае ХМАО открылся новый корпус больницы медицинской реабилитации

В Чебоксарах открыт новый хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера

Общая площадь нового объекта составляет более 16 000 кв.м.

В Самаре состоялось открытие областного перинатального центра

В Самаре состоялось открытие областного перинатального центра общей площадью 27 тыс. кв.м. На строительство перинатального центра было направлено не менее 2,7 млрд рублей.

Перинатальный центр на 130 койко-мест создан на базе Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина.

В городе Гудермес Республики Чечня открыт новый корпус Центральной районной больницы

В Санкт-Петербурге завершена реконструкция НИИ детских инфекций: построены четыре новых корпуса

Площадь, занимаемая институтом до реконструкции, составляла около 12 тыс. кв метров, после — превысила 30 тыс. кв метров.

Новый роддом открыт в подмосковной Балашихе

В Санкт-Петербурге открылась новая поликлиника

В Казани открылся перинатальный центр Республиканской клинической больницы

Первый региональный перинатальный центр открылся в Калуге

В Крыму открыли первичное сосудистое отделение

В якутском онкодиспансере открыт блок лучевой терапии

В Челябинске открыт областной перинатальный центр

В Белгорода начал работу новый перинатальный центр

Новый перинатальный центр рассчитан на 140 круглосуточных коек.

Новая больница открылась в Ингушетии

В сельском поселении Галашки Сунженского района, расположенном в предгорной зоне, ввели в эксплуатацию новое трехэтажное здание больницы на 80 койко-мест и 100 посещений в смену.

В Чеченской республике открыли новый роддом

Введен в эксплуатацию Оренбургский перинатальный центр

В Уфе открыли новый корпус перинатального центра

Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов.

Краевой перинатальный центр открылся в Ставрополе

В Ставрополе 28 ноября состоялось открытие перинатального центра на 130 мест. Общая площадь шестиэтажного здания составляет 34 тыс. м2.

В Республике Алтай открыли районную больницу

В Рязани открыт новый лечебный корпус клинической больницы имени Н.А. Семашко

В Карелии открыт новый корпус Сортавальской районной больницы

Перинатальный центр «ДАР» открылся в Алтайском крае

Площадь центра составила 34 тыс. кв. метров.