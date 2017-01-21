Группа «Черкизово» строит полностью роботизированный завод
Группа «Черкизово» строит новый мясоперерабатывающий завод, где люди на производстве будут полностью отсутствовать.
Аналогов такому заводу в отрасли сейчас практически нет. Компания изучала зарубежный опыт и нашла всего 2-3 завода в Европе, приближающихся к планируемому в «Черкизово» уровню автоматизации.
На новом заводе «Черкизово» будет производиться колбаса.
По замыслу компании, люди там будут присутствовать
только в начале цепочки, когда нужно разгрузить фуру. Затем
идут автоматизированные склады, линии набивки колбасы,
термокамеры, упаковка
В «Черкизово» рассчитывают, что полная автоматизация производства повысит конкурентоспособность компании за счет того, что повысится производительность труда, уровень качества и, как следствие, это должно увеличить интерес потребителя к продукции
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