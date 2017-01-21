Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Группа «Черкизово» строит полностью роботизированный завод

  • Группа "Черкизово" строит полностью роботизированный завод
  • Группа "Черкизово" строит полностью роботизированный завод

Группа «Черкизово» строит новый мясоперерабатывающий завод, где люди на производстве будут полностью отсутствовать.

Аналогов такому заводу в отрасли сейчас практически нет. Компания изучала зарубежный опыт и нашла всего 2-3 завода в Европе, приближающихся к планируемому в «Черкизово» уровню автоматизации.

На новом заводе «Черкизово» будет производиться колбаса. По замыслу компании, люди там будут присутствовать только в начале цепочки, когда нужно разгрузить фуру. Затем идут автоматизированные склады, линии набивки колбасы, термокамеры, упаковка и т. д. После этого персонал снова появляется только тогда, когда нужно загрузить в фуру готовую продукцию.

В «Черкизово» рассчитывают, что полная автоматизация производства повысит конкурентоспособность компании за счет того, что повысится производительность труда, уровень качества и, как следствие, это должно увеличить интерес потребителя к продукции

http://con-sys.ru/news/last-news/183-gruppa-cherkizovo-stroit-polnostyu-robotizirovannyj-zavod

Черкизово,
  • Нет аватара k_v
    21.01.1718:33:23

    в свое время впечатлило это видео. ахтунг! веганам не смотреть

    Отредактировано: k_v~18:40 21.01.17
    #877165
  • Нет аватара kissinger
    21.01.1720:33:26

    Новость хорошая, но страшновато представить, что в недалеком будущем большинство предприятий будут автоматизированы полностью. Где же люди будут работать? как бы не появились новые луддиты

    #877185
    • Ярослав Киньков Ярослав Киньков
      21.01.1720:42:59

      Люди будут делать роботов и обслуживать их. Или ещё чем заниматься. Раньше большинство людей работали на земле. С приходом техники люди ведь не остались без работы. Если только временно. Лучше высокотехнологичные производства с большой зарплатой и недорогой доступной продукцией, чем наоборот. В общем я оптимистичнее смотрю на это дело.

      Отредактировано: Ярослав Киньков~21:11 21.01.17
      #877188
      • goryachee_leto goryachee_leto
        22.01.1701:45:15

        Люди будут делать роботов и обслуживать их

        Уже, фактически, роботы делают роботов.

        Конечно, не полностью, но часть узлов и сборка тоже фактически автоматизированная.

        И разработка тоже — программные комплексы проектировщиков делают немало чего вместо людей.

        4-я промышленная революция уже на пороге, поэтому и острая такая проблема с беженцами в ЕС и США — что будут делать малоквалифицированные сотрудники?

        Паки или афганцы прекрасно умеют шить, но уже сейчас фактически это делают автоматы.

        Арабов можно было бы на конвейер, но конвейер может тоже быть автоматическим.

        Негров в поле, но и здесь техника может все больше.

        Когда-то много турков въехало в Германию и в целом они вписались в немецкую жизнь, а нынешних беженцев даже наверное меньше турков, но им реально нечего делать, если только на сбор клубники или апельсинов, но там месяц работы только.

        #877246
    • Иван Симонов
      21.01.1721:53:00

      совершенно верно,от физического человеческого труда человечество будет отходить за счет автоматизации,это и сейчас происходит уже вовсю,рост безработицы кстати в основном из-за того,что предприятия модернизируют свои производства сокращая расходы на персонал и это нормально кстати.Стоит людям задуматься об образовании и выборе профессии,ведь все равно настраивать и следить и разрабатывать автоматические линии будет человек.А так это шаг вперед конечно.

      #877210
    • Нет аватара raskraska012
      21.01.1723:23:59

      Люди будут на экскурсию ходить на мясокомбинат и выходить в в виде консервов, так что с людьми проблем не будет.    

      #877225
    • Human RS Human RS
      21.01.1723:46:08

      Пока из этой ситуации придуманы человечеством только два выхода: принудительное сокращение населения (чем сейчас некоторые и пытаются заниматься) и путь максимального вложения в образование и просвещение, дабы как можно больше народу включить в число людей с востребованными профессиями и высоким доходом. К слову, как можно заметить и по информации в ленте новостей Сун, наше государство со скрипом и проблемами, но все же успешно движется по второму пути.

      #877228
      • goryachee_leto goryachee_leto
        22.01.1701:48:48

        К слову, как можно заметить и по информации в ленте новостей Сун, наше государство со скрипом и проблемами, но все же успешно движется по второму пути.

        У нас полегче, потому что есть почти все ресурсы, и пока у нас наоборот малая автоматизация, и народа меньше. Нам проще — нужно догонять.

        К примеру, даже в соседней Укрии на селе куда сложнее будет — в селах народу достаточно много, а современные трактора могут заменить тысячи рабочих рук.

        #877247
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    21.01.1722:05:19

    А кто будет за крысами следить?        

    #877213
    • Нет аватара Softamore
      21.01.1722:30:21

      чебурашка1974, боевой кот-андроид))) Дератизатор Т-1000

      #877218
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru