

Группа "Черкизово" строит полностью роботизированный завод

Группа «Черкизово» строит новый мясоперерабатывающий завод, где люди на производстве будут полностью отсутствовать.

Аналогов такому заводу в отрасли сейчас практически нет. Компания изучала зарубежный опыт и нашла всего 2-3 завода в Европе, приближающихся к планируемому в «Черкизово» уровню автоматизации.

На новом заводе «Черкизово» будет производиться колбаса. По замыслу компании, люди там будут присутствовать только в начале цепочки, когда нужно разгрузить фуру. Затем идут автоматизированные склады, линии набивки колбасы, термокамеры, упаковка и т. д. После этого персонал снова появляется только тогда, когда нужно загрузить в фуру готовую продукцию.

В «Черкизово» рассчитывают, что полная автоматизация производства повысит конкурентоспособность компании за счет того, что повысится производительность труда, уровень качества и, как следствие, это должно увеличить интерес потребителя к продукции