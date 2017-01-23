Предприятие «SPICOMENERGO» приступило к серийному выпуску портальных машин плазменной резки с ЧПУ

Проектно-производственное предприятие «SPICOMENERGO» (г. Барнаул) приступило к серийному выпуску портальных машин плазменной резки с ЧПУ серии ULTRATHERM MTRP. Машина плазменной резки металла представляет собой систему позиционирования портального типа, перемещающуюся по двум продольным рельсовым направляющим и суппорта с закрепленным на нем плазмотроном.

Размеры раскроечного стола машин от 1300×2100мм до 2100×6100мм.

На рельсовых направляющих расположены зубчатые рейки, по которым перемещаются ведущие зубчатые колеса приводов продольного хода. Нижнее расположение зубьев на рейке обеспечивает защиту зубчатого зацепления от попадания пыли, что повышает ее долговечность. Система компенсации зазора в паре шестерня-рейка обеспечивает простую эксплуатацию оборудования без специального обслуживания данного узла.

На суппорте, в базовой комплектации, установлена система регулировки высоты плазмотрона THC, которая обеспечивает автоматическое поддержание требуемой высоты в процессе резки, что обеспечивает высокую точность, воспроизводимость и качество реза. Система THC контролирует процесс резки по напряжению дуги. (При оснащении установки газопламенным резаком, система контроля высоты этого резака имеет емкостный тип управления.) Обе системы полностью независимы и обеспечивают комфортную работу оператора установки.

Система подвода коммуникаций (кабели, шланги) выполнена с использованием гибких кабельных каналов.

Раскроечный стол установки оборудован системой отвода газов и имеет модульную конструкцию с разбивкой на секции, что позволяет максимально эффективно удалять пылевые частицы и газы, образующиеся в результате резки металла плазмой.

Установка плазменного раскроя металла может эксплуатироваться в непрерывном многочасовом режиме без ущерба для узлов и агрегатов. В модулях линейных перемещений применена автоматическая смазывающая система, обеспечивающая повышенную долговечность подшипниковых узлов и рельсовых направляющих. Каждая установка проходит полное тестирование и готова к самым жестким условиям эксплуатации.

Управление установкой осуществляется с помощью системы ЧПУ.

Преимущества портальных машин серии ULTRATHERM MTRP:

— Зубчатая рейка расположена зубьями вниз (долговечность, нет попадания пыли, шлака, брызг металла);

— Система компенсации неровности рейки (точность перемещений, необслуживаемый узел);

— Автопоиск металла;

— Автоматическая система регулировки высоты резака (torch height control — THC) в базовой комплектации (по напряжению на дуге);

— Встроенная библиотека деталей с возможностью проектирования под конкретные нужды заказчика;

— Рама станка изготовлена из высокопрямолинейных профильных труб, что придает жесткость конструкции и исключает вибрации;

— Разборная рама станка представляет собой замкнутый четырехугольник (нет необходимости в анкерном креплении, устанавливается на любую поверхность в цехе);

— Раздельная система вентиляции раскроечного стола;

— Лазерное позиционирование резака, плазмотрона;

— Сенсорный 10-ти дюймовый монитор (удобство ввода данных, отличная читаемость);

— Терминал ЧПУ смонтирован на портале и представляет собой контроллер ЧПУ и персональный компьютер со связью по сети интернет (исключены сбои, нет влияния высокочастотных помех, смонтировано в одном корпусе со степенью защиты IP54, удобство в работе оператора);

— Персональный компьютер имеет сеть Wi-Fi (подключения клавиатуры для составления G кода прямо на стойке ЧПУ);

— Аварийные индуктивные датчики расположены на всех конечных положениях портала (исключен выход портала за зону резания);

— Все провода уложены в кабель каналы;

— Программный поворот разрезаемого листа;

— Компенсация ширины реза;

— Высокоточные рельсовые напрявляющие Hiwin;

— На раме установлены подножки с антискользящим рифленым покрытием из алюминия для удобной выгрузки порезанных деталей;

— Перемещение портала осуществляется посредством джойстика.