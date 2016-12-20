Завод «Бриджстоун» в Ульяновске запустил коммерческое производство шин

Шинный завод японской компании Bridgestone в Ульяновской области начал промышленное производство шин. Предприятие было введено в эксплуатацию осенью текущего года. Инвестиции в проект составили $240 млн.

В производство вложено 12,5 млрд рублей. В декабре текущего года предприятие официально запустило производство. Ульяновское предприятие будет выпускать до двух миллионов шин ежегодно, в перспективе показатель планируется удвоить. Число сотрудников при выходе на плановую загрузку возрастет до 800.

Официальное открытие первого в России и СНГ производства шинной японской компании планируется провести весной 2017 года.

Инвестиционное соглашение о создании производства автомобильных шин в регионе было подписано в 2013 году правительством Ульяновской области, «Корпорацией развития Ульяновской области», компаниями «Бриджстоун Корпорейшн» и «Мицубиши Корпорейшн». 1 апреля 2014 года в присутствии министра Посольства Японии в России состоялась торжественная церемония закладки первого камня завода. С 2014 велись строительные работы, в августе 2016 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Торжественная церемония окончания строительства завода в индустриальном парке «Заволжье» прошла 13 сентября, участие в ней приняли топ-менеджеры компании. Во второй половине 2018 года объемы производства могут быть увеличены до 4 млн шин в год.