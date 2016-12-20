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Производство

Завод «Бриджстоун» в Ульяновске запустил коммерческое производство шин

Шинный завод японской компании Bridgestone в Ульяновской области начал промышленное производство шин. Предприятие было введено в эксплуатацию осенью текущего года. Инвестиции в проект составили $240 млн.

В производство вложено 12,5 млрд рублей. В декабре текущего года предприятие официально запустило производство. Ульяновское предприятие будет выпускать до двух миллионов шин ежегодно, в перспективе показатель планируется удвоить. Число сотрудников при выходе на плановую загрузку возрастет до 800.

Официальное открытие первого в России и СНГ производства шинной японской компании планируется провести весной 2017 года.

Инвестиционное соглашение о создании производства автомобильных шин в регионе было подписано в 2013 году правительством Ульяновской области, «Корпорацией развития Ульяновской области», компаниями «Бриджстоун Корпорейшн» и «Мицубиши Корпорейшн». 1 апреля 2014 года в присутствии министра Посольства Японии в России состоялась торжественная церемония закладки первого камня завода. С 2014 велись строительные работы, в августе 2016 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Торжественная церемония окончания строительства завода в индустриальном парке «Заволжье» прошла 13 сентября, участие в ней приняли топ-менеджеры компании. Во второй половине 2018 года объемы производства могут быть увеличены до 4 млн шин в год.

http://ulgov.ru/news/regional/2016.12.16/45257/

Ульяновская область, иностранные инвестиции
  • Nelton Nelton
    20.12.1609:50:42

    Таки запустили промышленное производство, значит в зачет идет.

    ЕМНИП, это самое крупное предприятие, введенное иностранными инвесторами в этом году.

    #866291
    • Нет аватара bazis
      20.12.1611:31:40

      Не совсем понятно, официальное открытие планировалось на весну 17 года, но уже в декабре 16 года официально запущено производство. Запустили раньше чем планировалось?

      #866323
      • vertigo7474 vertigo7474
        20.12.1615:39:50

        Осенью 2016 года состоялась церемония завершения строительства.

        В декабре 2016 завод прошёл сертификацию качества своей продукции, хотели в марте сертифицироваться, смогли раньше, поэтому и приступили к коммерческому выпуску автомобильных шин. На весну 2017 года намечена торжественная церемония запуска завода «на всю катушку». Во время переговоров с руководством японской Bridgestone ульяновская делегация в Японии получила подтверждение, что компания, которая построила завод по производству шин в Заволжье, будет заниматься и второй очередью предприятия в течение ближайших двух-трёх лет. Инвестиционное соглашение с компанией предусматривает такую возможность, площади Bridgestone в индустриальном парке «Заволжье» позволяют это сделать, инфраструктура вся есть. Инфа из первых рук, я был на заводе сам    

        #866433
  • Нет аватара Иванушка
    20.12.1618:02:56

    Новость конечно хорошая, но Россия разучилась делать шины    (

    #866488
    • Нет аватара tormozited
      20.12.1618:37:38

      Вот именно, что недостатка в шинах нет. Просто там особая экономическая зона, в которой налоги не платят. Плюс рабочая сила дешёвая, сейчас дешевле чем в Китае.

      #866506
  • Saigon Saigon
    20.12.1619:52:00

    Даа… ОтМорозов как прилип к области так и не отлипнет… Даже что область дала ему 9% сфальсифицировал в 54%, в предвыборном Суботнем тайном один на один договоре с претендентом Куреным, подарили сделали кандидату место депутата Госдумы. А этот присосаный так и остался вампиром на теле области…

    #866552
    • Нет аватара brat_po_razumu
      21.12.1604:33:38

      Губернатор Морозов — мешает тебе жить, товарищ?

      Не будь губернатора Морозова — тебе бы жилось ого-го как хорошо, а из-за того, что губернатором — Морозов — тебе живется очень плохо.

      Я — правильно тебя понял? Так — выйди на площадь у себя в городе, там это скажи, а наш сайт засирать своим спамом — не надо, хорошо?

      В статье на сайте говорится об открытии очередного мощного производства в Ульяновской области — и развитие Ульяновской области есть хорошо.

      Отредактировано: brat_po_razumu~05:37 21.12.16
      #866680
  • Дмитрий Малов Дмитрий Малов
    20.12.1622:59:52

    Можно ли ожидать недорогих бриджей в розничной продаже?

    #866627
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