В Якутии открыли детский сад

В селе Амга состоялось открытие детского сада «Хатынчаана». В новом здании под одной крышей будут работать два дошкольных учреждения, которые ранее располагались в аварийных зданиях.

Детский сад спроектирован с учетом размещения 200 детей в восьми возрастных группах от 3 до 7 лет. Также учтены направления образовательной деятельности учреждения. Помимо групповых помещений в трехэтажном здании предусмотрены четыре зала для активных игр, зал для гимнастических и музыкальных занятий, кабинеты для ручного труда и рисования, а также зимний сад.