Добавить статью
Детские сады и школы

В Якутии открыли детский сад

В селе Амга состоялось открытие детского сада «Хатынчаана». В новом здании под одной крышей будут работать два дошкольных учреждения, которые ранее располагались в аварийных зданиях.

Детский сад спроектирован с учетом размещения 200 детей в восьми возрастных группах от 3 до 7 лет. Также учтены направления образовательной деятельности учреждения. Помимо групповых помещений в трехэтажном здании предусмотрены четыре зала для активных игр, зал для гимнастических и музыкальных занятий, кабинеты для ручного труда и рисования, а также зимний сад.

  • detsad-200-amga_2
  • detsad-200-amga_2
http://ysia.ru/obshhestvo/v-amge-otkryli-zdanie-detskogo-sada-na-200-mest/

Якутия, новый детсад
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru