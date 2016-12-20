Добавить статью
Производство

Владимирский завод «Волгабас» начал производство деталей для своих автобусов

Завод «Бакулин Моторс Групп» начал производство. Пока завод делает только детали для автобусов «Волгабас», которые собираются на заводе в Волгоградской области. Полномасштабное открытие завода намечено на следующий год.

Сейчас, по словам представителя пресс-службы концерна «Волгабас» Кирилла Урванцева, работа проводимая на заводе приносит не малый положительный результат.

— Здесь делаются те детали и конструкции для автобусов, которые раньше приходилось покупать за рубежом. В ближайшее время мы планируем ввести под Владимиром производство шасси для электробусов. Проект обойдется нам в 2 миллиарда рублей.

http://www.vladimir.kp.ru/daily/26621/3639264/

Владимирская область, Бакулин Моторс Групп, Волгабас, импортозамещение
  • Human RS Human RS
    20.12.1620:28:34

    Здесь делаются те детали и конструкции для автобусов, которые раньше приходилось покупать за рубежом. В ближайшее время мы планируем ввести под Владимиром производство шасси для электробусов. Проект обойдется нам в 2 миллиарда рублей.

    Основательно они подсели на тему электобусов, собственно как и Камаз с ГАЗом.

    #866572
    • Нет аватара Softamore
      20.12.1621:54:35

      Human RS, всё правильно делают. Надо, как минимум, импортные электробусы из аэропортов вытеснять.

      #866604
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    20.12.1620:29:08

       

    #866575
  • Альфред Бестер
    20.12.1621:05:03

    Вангую комменты в стиле «Почему название не кирилицей?!»)

    Электробусы, как говорится, хорошо. А локализированные электробусы еще лучше.

    #866589
    • Яяга Фываевич Яяга Фываевич
      21.12.1601:07:03

      Электробусы, модно, вэээйп, тьху.

      Не дождемся мы адекватных электробусов. Ну так, в течение ближайших лет 10.

      Вот троллейбусную сеть в Москве развалят — это как пить дать. Тролза развалится от недопоставок на Москву — тоже возможно. Но от дизельных автобусов никого это не спасет. Да, в том же Китае они применяются, но там куда теплее, чем у нас.

      #866650
      • Нет аватара Clausson
        21.12.1602:31:49

        Тролза развалится от недопоставок на Москву.

        Эволюция безжалостна. Паровозы должны были уйти. Теперь настало время и троллейбусов.

        #866667
        • Яяга Фываевич Яяга Фываевич
          21.12.1602:40:16

          Что-то в ентих ваших европах про эволюцию забыли, и стабильно эксплуатируют и троллейбусы, и трамваи, и от этого еще никто не умер. А вот у нас становятся обязательными дизельные вонючки, которые через 4-7 лет эксплуатации начинают вонять, в т. ч. в салон, и находиться там невозможно.

          А вот в России, за редким исключением — только дай рукам властей ликвидировать электротранспорт, не вкладывая в него необходимого кол-ва средств, не угомонишься потом.

          Ваша мысль про эволюцию немного не туда. На смену паровозам пришли электровозы, объем выхлопа сместился до нуля. Почему на городских улицах наступает деградация, в виде возврата от электричества к дизелю, я не понимаю: он тупо дороже, как по цене, так и по стоимости владения, в т. ч. в нашей стране, по сравнению с э/э.

          #866669
          • Нет аватара Clausson
            21.12.1605:24:29

            Что-то в ентих ваших европах

            Старый свет потому и старый что устарел. Там нечему учиться кроме эстетики. Азия форева!

            Если нужны современные технологические идеи смотрите на Корею — там прогресс!

            #866689
            • Яяга Фываевич Яяга Фываевич
              21.12.1612:52:11

              Как увижу дизельную версию ICE-3 даже по-азиатски, то велкам.

              #866780
            • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
              21.12.1615:20:26

              ага в Азии прогресс, и такой смог, что самолёты сесть не могут. Такого прогресса нам не надо. Из городов населением более 100000 вообще надо убирать весь неэлектический транспорт. И троллейбус круче электробуса по причине дешевизны по сравнению со вторым. Также не стоит проблема утилизации аккумуляторов от электробусов в которых дряни будет, мама-не-горюй. Побесятся — перестанут. Это так, игрушки пока.

              #866883
          • Нет аватара GordonFreeman
            21.12.1613:44:16

            Что-то в ентих ваших европах про эволюцию забыли, и стабильно эксплуатируют и троллейбусы, и трамваи, и от этого еще никто не умер

            Чо-то я в Париже ни одного троллейбуса не видел! Хотя искал ради интереса. Трамвай там ездит, насколько я помню, только по кольцевой линии вокруг города, и больше нигде не встречается. Везде либо на машинах гоняют, либо на мопедах, либо на метро. Ну есть еще, правда, электрические автомобили на прокат, на которых за пределы города никто не выезжает, и которыми не так часто пользуются (видать аккумуляторы слабенькие). И да, на улицах встречаются дизельные автобусы (внезапно!).

            В Лондоне тоже нет троллейбусов пимерно с 60-х гг. прошлого века. Рассказывают, что английские туристы, посещая Москву, и видя троллейбус, удивляются что это за «автобус с рогами»? А вы тут что-то говорите про Европу.

            #866813
      • Нет аватара GordonFreeman
        21.12.1613:46:42

        Вот троллейбусную сеть в Москве развалят — это как пить дать.

        С какого перепуга в Москве должны развалить троллейбусную сеть??? На мой взгляд, она только развивается постоянно. Большинство троллейбусов на улице современных моделей (включая отечественные). Поэтому, мне непонятен ваш пессимизм.

        #866814
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru