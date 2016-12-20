Владимирский завод «Волгабас» начал производство деталей для своих автобусов

Завод «Бакулин Моторс Групп» начал производство. Пока завод делает только детали для автобусов «Волгабас», которые собираются на заводе в Волгоградской области. Полномасштабное открытие завода намечено на следующий год.

Сейчас, по словам представителя пресс-службы концерна «Волгабас» Кирилла Урванцева, работа проводимая на заводе приносит не малый положительный результат.

— Здесь делаются те детали и конструкции для автобусов, которые раньше приходилось покупать за рубежом. В ближайшее время мы планируем ввести под Владимиром производство шасси для электробусов. Проект обойдется нам в 2 миллиарда рублей.