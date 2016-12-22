Системный оператор ввел в эксплуатацию новое здание диспетчерского центра в Красноярске

22 декабря в Красноярске состоялось торжественное мероприятие в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию нового здания диспетчерского центра Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ).

Управление режимами работы региональной энергетической системы из нового диспетчерского центра позволит расширить наблюдаемость текущего состояния объектов диспетчеризации, ускорить принятие диспетчерами грамотных оперативных решений, добиться большей эффективности планирования и управления режимами, обеспечит условия для развития инфраструктуры оперативно-диспетчерского управления в энергосистеме Красноярского края и республики Тыва

Управление режимами работы региональной энергетической системы из нового диспетчерского центра позволит расширить наблюдаемость текущего состояния объектов диспетчеризации, ускорить принятие диспетчерами грамотных оперативных решений, добиться большей эффективности планирования и управления режимами, обеспечит условия для развития инфраструктуры оперативно-диспетчерского управления в энергосистеме Красноярского края и республики Тыва.