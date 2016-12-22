В Воронежской области на два года раньше срока открыт тоннель

Открылось рабочее движение на автомобильном тоннеле под железнодорожными путями в районе города Лиски Воронежской области. Его пропускная способность превысит 30 тыс. автомобилей в сутки. Благодаря применению на объекте передовых зарубежных технологий тоннель удалось подготовить к запуску в эксплуатацию на два года раньше намеченного срока.

Общая протяженность тоннеля превышает 40 метров. Объект обеспечивает бесперебойный и безопасный проезд транспорта в районе железнодорожной ветки и соединяет между собой две части города Лиски. Строительство велось с лета 2015 года за счет средств федерального и регионального бюджетов. Необходимость объекта была обусловлена постоянными пробками на прежнем автомобильном проезде, который был построен еще в XIX веке и обладал низкой пропускной способностью.