В Воронежской области на два года раньше срока открыт тоннель
Открылось рабочее движение на автомобильном тоннеле под железнодорожными путями в районе города Лиски Воронежской области. Его пропускная способность превысит 30 тыс. автомобилей в сутки. Благодаря применению на объекте передовых зарубежных технологий тоннель удалось подготовить к запуску в эксплуатацию на два года раньше намеченного срока.
Общая протяженность тоннеля превышает 40 метров. Объект обеспечивает бесперебойный и безопасный проезд транспорта в районе железнодорожной ветки и соединяет между собой две части города Лиски. Строительство велось с лета 2015 года за счет средств федерального и регионального бюджетов. Необходимость объекта была обусловлена постоянными пробками на прежнем автомобильном проезде, который был построен еще в XIX веке и обладал низкой пропускной способностью.
- Добрый кот
- 22.12.201621:45
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