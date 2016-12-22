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Дорожное строительство

В Воронежской области на два года раньше срока открыт тоннель

Открылось рабочее движение на автомобильном тоннеле под железнодорожными путями в районе города Лиски Воронежской области. Его пропускная способность превысит 30 тыс. автомобилей в сутки. Благодаря применению на объекте передовых зарубежных технологий тоннель удалось подготовить к запуску в эксплуатацию на два года раньше намеченного срока.

Общая протяженность тоннеля превышает 40 метров. Объект обеспечивает бесперебойный и безопасный проезд транспорта в районе железнодорожной ветки и соединяет между собой две части города Лиски. Строительство велось с лета 2015 года за счет средств федерального и регионального бюджетов. Необходимость объекта была обусловлена постоянными пробками на прежнем автомобильном проезде, который был построен еще в XIX веке и обладал низкой пропускной способностью.

http://rosavtodor.ru/activity/124/133/17373.html

тоннель, Воронежская область, дорожное строительство
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    22.12.1622:00:20

             

    #867581
  • Нарек Авакян Нарек Авакян
    22.12.1623:42:47

    Все это конечно классно, но ребят, за полтора года 40-метровый тоннель возвели — чем тут хвастаться? В Голландии за 48 часов 70-метровый тоннель построили, почти не мешая автотраффику! Вот когда такие примеры появятся и у нас, вот тогда и будет повод для гордости!))

    #867604
    • goryachee_leto goryachee_leto
      23.12.1601:10:51

      В Голландии за 48 часов 70-метровый тоннель построил

      Что-то сомнения у меня на этот счет.

      Может ссылку дадите?

      #867618
    • Human RS Human RS
      23.12.1602:01:41

      А давайте вообще ни о чем не писать! Чо уж там. Люди не ради понтов строили тоннель, а решали конретную задачу, и успешно все сделали. Об это и написано.

      #867632
  • Комментарий удален
  • Евгений Сильвер Евгений Сильвер
    23.12.1601:25:07

    т. е. планировали строить 40 метров 3,5 года??? По месяцу на каждый метр!

    #867623
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