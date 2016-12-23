Животноводы Ленинградской области получили новый информационно-селекционный центр

Состоялось торжественное открытие нового административного здания регионального центра «ПЛИНОР».

Современный информационно-селекционный центр расположился в посёлке Тярлево по соседству с ОАО «Невским» по племенной работе, институтом агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства и Всероссийским научно-исследовательским институтом генетики и разведения сельскохозяйственных животных с которыми «ПЛИНОР» образует своеобразный научно-практический сельскохозяйственный кластер.

Региональный центр «ПЛИНОР» специализируется на разработке, внедрении программного обеспечения в области племенного животноводства, хранении и обработке информации по племенным животным Ленинградской области, а также информационно-консультационном обслуживании животноводства регионов Российской Федерации в сфере информационных технологий.