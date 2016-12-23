Холдинг «Швабе» поставил в США первую партию охотничьих прицелов ночного видения Trifecta Gen1+. Прицел является совместной разработкой холдинга и американской компании Bering Optics, выступившей заказчиком изделия.

Прибор ночного видения Trifecta Gen1+ обладает 3-кратным увеличением и позволяет охотнику эффективно обнаруживать цель на дальности до 270 метров. Корпус прицела изготовлен из высокопрочного авиационного алюминия. Trifecta Gen1+ выдерживает ударные нагрузки до 300g и может применяться на оружии с высокой отдачей с планкой Weaver. Диапазон рабочих температур прибора — от -30 до +50°С.

Trifecta Gen1+ обладает увеличенным размером и эргономичной формой барабанчиков выверки прицельной метки по вертикали и горизонтали, позволяющих производить быструю перефокусировку объектива на рабочую дистанцию в условиях недостаточной освещенности. Прибор оснащен технологией «баллистическая прицельная метка (прим.: красный на зеленом) с баллистической компенсацией», обеспечивающей быстрый захват цели и улучшающей точность при стрельбе по движущимся целям.

«В России активно развивается рынок охотничьей продукции. В ночной охоте результат часто зависит от используемой оптики. И для нас важно было создать конкурентоспособные прицелы ночного видения. Мы разработали компактные прицелы совместно с американской компанией Bering Optics. Продукция производится предприятием Холдинга „Швабе“ и поставляется в США, но мы также открыты и для внутреннего рынка, где готовы предложить лучшее соотношение цена-качество», — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.