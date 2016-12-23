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Экспорт

«Швабе» поставил в США первую партию охотничьих прицелов ночного видения

Холдинг «Швабе» поставил в США первую партию охотничьих прицелов ночного видения Trifecta Gen1+. Прицел является совместной разработкой холдинга и американской компании Bering Optics, выступившей заказчиком изделия.

Прибор ночного видения Trifecta Gen1+ обладает 3-кратным увеличением и позволяет охотнику эффективно обнаруживать цель на дальности до 270 метров. Корпус прицела изготовлен из высокопрочного авиационного алюминия. Trifecta Gen1+ выдерживает ударные нагрузки до 300g и может применяться на оружии с высокой отдачей с планкой Weaver. Диапазон рабочих температур прибора — от -30 до +50°С.

Trifecta Gen1+ обладает увеличенным размером и эргономичной формой барабанчиков выверки прицельной метки по вертикали и горизонтали, позволяющих производить быструю перефокусировку объектива на рабочую дистанцию в условиях недостаточной освещенности. Прибор оснащен технологией «баллистическая прицельная метка (прим.: красный на зеленом) с баллистической компенсацией», обеспечивающей быстрый захват цели и улучшающей точность при стрельбе по движущимся целям.

«В России активно развивается рынок охотничьей продукции. В ночной охоте результат часто зависит от используемой оптики. И для нас важно было создать конкурентоспособные прицелы ночного видения. Мы разработали компактные прицелы совместно с американской компанией Bering Optics. Продукция производится предприятием Холдинга „Швабе“ и поставляется в США, но мы также открыты и для внутреннего рынка, где готовы предложить лучшее соотношение цена-качество», — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

https://ria.ru/economy/20161223/1484407603.html

Швабе, США, прицелы
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    23.12.1620:48:33

                

    #867975
    • Нет аватара Алина Солнцева
      23.12.1621:20:37

      Продукция производится предприятием Холдинга «Швабе» и поставляется в США

      Какой-то когнитивный диссонанс: А в это время «США добавили более 20 российских компаний в список санкций по Украине.» (РИА Новости Украина).   

      #867988
      • Нет аватара Иванушка
        23.12.1622:47:25

        Алина Солнцева, ну тк санкции это для лохов государств! Все разветые государства понимают то что санкции это не против России, а простое устранение конкурентов с рынков России! Так что все по чесному, дурачки загнутся, а умные прорвутся ;)

        #868021
        • Е.Юрий Е.Юрий
          24.12.1603:44:37

          А точнее для ИБД — пусть Потрошенко думает, что его не используют, а поддерживают. Одновременно хоть как-то нагадить России — на что способны   

          #868074
  • Барс Барс
    23.12.1622:53:28

    Чем можем.

    Надеюсь копченый теперь не уйдет.   

    Отредактировано: Барс~23:54 23.12.16
    #868026
    • shigorin shigorin
      24.12.1612:48:07

      «мы в оптическом прицеле

      даже клинтон разглядели!»

      #868141
  • Е.Юрий Е.Юрий
    24.12.1603:40:22

    Рад за Швабе, что развиваются и двигают вперед научную деятельность — это главное. Удачи и успехов им во всем и на всех путях!*THUMBS UP*

    #868073
  • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    24.12.1605:14:07

    У дичи шансов всё меньше и меньше.

    А у любителя пива, который платит взносы в общество охотников и рыболовов, шансов всё больше и больше.

    #868088
    • Нет аватара Иванушка
      24.12.1611:50:42

      Игорь Эйдельман, здесь надо четко понимать в каких государствах охотники-браконьеры, а в каких охотники-благородные! У нас в России про охотников не могу сказать хорошего т.к. наши готовы под чистую все зачистить не осознавая того что живности нужно восстанавливаться и что два фазана более чем достаточно нежели шесть… Одно могу сказать от себя: В нашем крою когда-то было много кабанов и лосей, теперь их очень редко встречают… А не так давно была объявлена в верхах, сокращение волков мол они терроризируют население, а весной было объявлено «программа» по сокращению лис, ну бешенство и все такое… Печально все это и во многом виноваты мы сами… Такая «культура» и законы

      #868126
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