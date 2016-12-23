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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Семейные животноводческие фермы мясного направления открылись в Калужской области

23 декабря состоялось открытие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Игоря Суворина в Дзержинском районе и Ольги Малышевой в Перемышльском районе. Индивидуальные предприниматели реализуют проекты по развитию мясного скотоводства в регионе.

В настоящее время в КФХ Игоря Суворина содержатся 200 голов крупного рогатого скота, в том числе 100 коров. В 2016 году фермер по результатам конкурсного отбора стал участником ведомственной целевой программы развития семейных животноводческих ферм и получил грант в размере шести миллионов рублей. Средства направлены на приобретение 60 голов скота герефордской породы, 30 голов абердин-ангусской породы, а также на строительство площадки для зимнего содержания животных. Собственные вложения предпринимателя составили 4 миллиона рублей.

КФХ Ольги Малышевой организовано в марте 2012 года. В этом году в рамках конкурсного отбора индивидуальный предприниматель также выиграла грант в размере шести миллионов рублей на реализацию проекта по развитию мясного скотоводства. На грантовые и собственные средства был приобретен скот, возведена площадка с сервис-центром и родильным помещением. На ферме содержатся 90 коров.

http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/news/detail.php?ID=215214

Калужская область, животноводство, КРС
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    23.12.1623:13:26

             

    #868029
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    24.12.1607:12:59

    Это конечно, да, лишь бы кормов ему хватило. Помнится, в деревнях бычков с весны на привязи выпасали, что бы осенью мясо было. Почти на каждом пустыре бегали, привязанные к колышку. Такое «самоснабжение»…   

    Понятно, что такие фермы -голов на 200 — это круто. Что творит частная инициатива, если ей не мешать!

    #868099
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