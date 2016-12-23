Семейные животноводческие фермы мясного направления открылись в Калужской области

23 декабря состоялось открытие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Игоря Суворина в Дзержинском районе и Ольги Малышевой в Перемышльском районе. Индивидуальные предприниматели реализуют проекты по развитию мясного скотоводства в регионе.

В настоящее время в КФХ Игоря Суворина содержатся 200 голов крупного рогатого скота, в том числе 100 коров. В 2016 году фермер по результатам конкурсного отбора стал участником ведомственной целевой программы развития семейных животноводческих ферм и получил грант в размере шести миллионов рублей. Средства направлены на приобретение 60 голов скота герефордской породы, 30 голов абердин-ангусской породы, а также на строительство площадки для зимнего содержания животных. Собственные вложения предпринимателя составили 4 миллиона рублей.

КФХ Ольги Малышевой организовано в марте 2012 года. В этом году в рамках конкурсного отбора индивидуальный предприниматель также выиграла грант в размере шести миллионов рублей на реализацию проекта по развитию мясного скотоводства. На грантовые и собственные средства был приобретен скот, возведена площадка с сервис-центром и родильным помещением. На ферме содержатся 90 коров.