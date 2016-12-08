Ситуация со стройкой в Домодедово
Пишет Марина Лысцева (fotografersha):
Ровно 16 лет назад после масштабной реконструкции состоялось открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Домодедово, а вчера нам показали как идет строительство нового сегмента пассажирского терминала Т2 площадью 235 тыс. кв м.
Мы здесь уже были летом и здесь можно увидеть, насколько продвинулась стройка и что выросло за эти несколько месяцев.
По состоянию на декабрь 2016 года в строительство вложено 7,7 млрд руб. Общий объем финансирования строительно-монтажных работ составляет 27 млрд руб., сметная стоимость с учетом инвестиций в технологическое оснащение — 32,3 млрд руб.Работы по установке и монтажу большепролётных металлических ферм, являющихся основой главного фасада здания, находятся в завершающей стадии.Затем наступит этап остекления главного фасада здания (март 2017 г.)В новом сегменте пассажирского терминала будут установлены порядка 100 стоек регистрации и более 40 киосков саморегистрации.Проект расширения терминальных площадей аэропорта проходит в рамках действующей архитектурной концепции аэровокзала: единый терминал позволит наиболее эффективно использовать трансферный потенциал аэропортового комплекса.Фасад терминала Т2 является продолжением существующего терминала в едином архитектурном стиле и и является крупнейшим в России объектом, выполненным с применением стекла на изогнутой конструкции.Архитектурные решения и дизайн направлены на создание большого воздушного пространства — открытых площадей с солнечным светом.После ввода Т2 общие терминальные площади достигнут 500 000 кв м.Совокупная пропускная способность пассажирского терминала аэропорта (Т1+Т2) составит более 45 млн пассажиров в год.В западном крыле уже видны знакомые очертания, предстоит работа по внутренней оттелке, установка эскалаторов, лифтов и еще кучи разного оборудования.В отделке интерьеров нового терминала будут использоваться натуральные материалы и цвета (бежевый, серый, стилизация под дерево).На сегодняшний день монолитные работы завершены на 95%.Не завершена часть работ по стыковке корпусов Т1 и Т2.Пропускная способность сегмента Т2 согласно заявке на строительный проект (не менее):
- Вылет международных воздушных линий 2200 пасс/час
- Прилет международных воздушных линий 2600 пасс/час
Сроки реализации:
- Начало строительства: III квартал 2014 г.
- Срок сдачи проекта: I квартал 2018 г.
- Период реализации: 28 месяцев.
В настоящий момент завершено 28% работ по строительству объекта.Ход строительства идет в соответствии с утвержденным графиком. Сменные бригады строителей работают на объекте в круглосуточном режиме.На строительной площадке работают более 1,6 тыс. чел., 30 единиц строительной техники и башенных кранов.К концу 2017 года планируется приступить к реализации комплекса пуско-наладочных работ. Строительно-монтажные работы к этому времени будут полностью завершены.К 2017 г. планируется введение в эксплуатацию первой очереди многоярусного паркинга вместимостью 1500 машино-мест, расположенного в непосредственной близости от Т2.Между паркингом и новым сегментом терминала будет организована пешеходная галерея, которая будет проходить под автомобильной эстакадой.В I кв. 2017 планируется приступить к строительству двухуровневой притерминальной транспортной развязки, которая позволит обеспечить разделение транспортных потоков на вылет и прилет. Ввод в эксплуатацию:1-й очереди: 2018 г.Общее количество машиномест, с учетом ввода в эксплуатацию 2-х очередей паркинга, составит около 3500 машиномест. Количество уровней: 9 (6 наземных и 3 подземных).После реализации данного проекта общая емкость широкой сети парковок личного автотранспорта составит около 9 000 машиномест.Объем инвестиций: 2,3 млрд руб.В новом сегменте терминала будет 7 этажей, 2 из которых находятся под землей. Предусматривается разделение потоков пассажиров. Прилет и вылет будут разделены на два уровня.Начаты работы по строительству пит-каналов («коридоры» для установки пит-систем для подключения ВС к системам электроснабжения, вентиляции, канализации, питьевого и технического водопровода.)Начаты работы по возведению так называемых «фикс-линков», то есть конструкций, необходимых для стыковки телетрапов со зданием аэровокзала.Начат монтаж инженерных систем (воздухоотводы, отопительные системы, вентиляционные системы и системы пожаротушения), в том числе прокладка силовых кабелей электропитания.Заканчиваются работы по монтажу кровли.Идёт подготовка к закрытию контура фасада (май 2017 г.)В галерее вылета-прилета Т2 предусмотрено 11 выходов на так называемые «мосты», ведущие к телетрапам и далее — непосредственно на борт воздушного судна.Мосты спроектированы двух типов — 9 одноуровневых и 2 двухуровневых. Такая схема позволит разделить потоки прилета-вылета и одновременно обслуживать от 12 до 16 воздушных судов.Количество телетрапов — 19, поскольку несколько «мостов» оборудованы двумя и тремя телетрапами для приема ВС типов Е (В-777, В-747-400) и F (А380).Место для будущих траволаторов сейчас выглядит так:А вот оно же через пару лет.Зона обработки багажа.Одной из особенностей терминала станет атриум: круглая часть галереи со стеклянным куполом, по периметру которой будут расположены бизнес-залы, кафе, бары, рестораны и магазины беспошлинной торговли.Здесь же будут установлены 3 панорамных лифта.Как обещают, из кафе будет открываться вид на перрон и самолеты.Общий широкоугольный взгляд на атриум внутри.И общий вид на Т2 снаружи.
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- gradimir grujic
- 24.12.201613:59
- 1
24.12.1616:22:21