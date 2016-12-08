Ситуация со стройкой в Домодедово

Пишет Марина Лысцева (fotografersha ):



dme 08.12.2016

Ровно 16 лет назад после масштабной реконструкции состоялось открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Домодедово, а вчера нам показали как идет строительство нового сегмента пассажирского терминала Т2 площадью 235 тыс. кв м.

Мы здесь уже были летом и здесь можно увидеть, насколько продвинулась стройка и что выросло за эти несколько месяцев.

По состоянию на декабрь 2016 года в строительство вложено 7,7 млрд руб. Общий объем финансирования строительно-монтажных работ составляет 27 млрд руб., сметная стоимость с учетом инвестиций в технологическое оснащение — 32,3 млрд руб.

Зал регистрации в проекте.

Вылет международных воздушных линий 2200 пасс/час

Прилет международных воздушных линий 2600 пасс/час



dme 08.12.2016

Сроки реализации:

Начало строительства: III квартал 2014 г.

Срок сдачи проекта: I квартал 2018 г.

Период реализации: 28 месяцев.