Челябинский Фланцевый Завод
«Челябинский Фланцевый Завод» был основан в 2015 году и является предприятием полного цикла. На данный момент освоено производство плоских фланцев из стали 20 с рабочим давлением 10 и 16 кгс/см2 и условным диаметром от 15 до 200. В ближайшее время будут осилены и диаметры 250 и 300.
2.3. Итак, поехали. Берётся специально отобранный металлолом и сразу в печку часа на полтора, в которой 1 700 С тепла.4. Тут таких печек три5.6. Следующая стадия в производстве фланцев — розлив металла в формы7. Их здесь мерено-немерено…8. Общая производственная площадь завода составляет 3 000 кв. метров, плюс к этому есть собственное складское помещение.9. Льются они парами10. А это центробежная машина, сюда также разливается расплав, только по другой технологии. В результате воздействия центробежных сил, слитый металл уплотняется по объему формы. Из кольцевой заготовки вытесняется воздух, позволяя добиться однородности металла.11. После этого готовые формы остывают12. Далее нужно навести марафет, лишнее подрезать, наводят лоск и красоту.13. На предприятии трудятся около 200 первоклассных специалистов.14.15.16.17. Для окончательного статуса просверливаются необходимые отверстия для будущих крепёжных болтов.18.19.20.21.22.23.24.25.26. Свести дебет с кредитом, ещё раз проконтролировать качество27. И вот, собственно, всё готово.28.29.30.31. Вот так и выглядит лучший фланец в стране. Кстати, друзья, прекратите покупать китайское г…, наше одназначно лучше, проверено. Большое спасибо ООО «Челябинский Фланцевый Завод» и Группе компаний LD за тёплый приём, и лично Кириллу Чебанову за организацию моего визита!
Автор: Игорь Ягубков