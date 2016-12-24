и т. д.

Фланцы — это диски или кольца с крепежными отверстиями для болтов, их изготавливают из нержавеющей стали разных марок, а служат они для прочного и надёжного соединения частей трубопровода, запорной арматуры к немуПоэтому вещь вроде и простая, но без неё никуда. А учитывая, что для меня любое производство важно, я не задумываясь отправился в город Челябинск, где находится один из лучших в стране заводов специализирующийся на производстве фланцев, называется он тоже оригинально — «Челябинский Фланцевый Завод» (входит в Группу компаний LD).

«Челябинский Фланцевый Завод» был основан в 2015 году и является предприятием полного цикла. На данный момент освоено производство плоских фланцев из стали 20 с рабочим давлением 10 и 16 кгс/см2 и условным диаметром от 15 до 200. В ближайшее время будут осилены и диаметры 250 и 300.

2. 3. Итак, поехали. Берётся специально отобранный металлолом и сразу в печку часа на полтора, в которой 1 700 С тепла. 4. Тут таких печек три 5. 6. Следующая стадия в производстве фланцев — розлив металла в формы 7. Их здесь мерено-немерено… 8. Общая производственная площадь завода составляет 3 000 кв. метров, плюс к этому есть собственное складское помещение. 9. Льются они парами 10. А это центробежная машина, сюда также разливается расплав, только по другой технологии. В результате воздействия центробежных сил, слитый металл уплотняется по объему формы. Из кольцевой заготовки вытесняется воздух, позволяя добиться однородности металла. 11. После этого готовые формы остывают 12. Далее нужно навести марафет, лишнее подрезать, наводят лоск и красоту. 13. На предприятии трудятся около 200 первоклассных специалистов. 14. 15. 16. 17. Для окончательного статуса просверливаются необходимые отверстия для будущих крепёжных болтов. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Свести дебет с кредитом, ещё раз проконтролировать качество 27. И вот, собственно, всё готово. 28. 29. 30. 31. Вот так и выглядит лучший фланец в стране. Кстати, друзья, прекратите покупать китайское г…, наше одназначно лучше, проверено. Большое спасибо ООО «Челябинский Фланцевый Завод» и Группе компаний LD за тёплый приём, и лично Кириллу Чебанову за организацию моего визита!

Автор: Игорь Ягубков