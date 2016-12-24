В Севастополе поднят Андреевский флаг на БГК-2150

24 декабря в Севастополе прошел ритуал торжественного подъёма флага гидрографической службы на новейшем большом гидрографическом катере «БГК-2150». Этот катер — первая новостройка, которая пополнила состав специализированных судов гидрографической службы Черноморского флота за последние несколько лет.

Большой гидрографический катер «БГК-2150» построен российскими специалистами ОАО Судостроительный завод «Вымпел» в городе Рыбинск под проектным номером 19920. Катер прошёл ходовые испытания в Севастополе. В настоящее время, БГК данной серии являются самыми современными среди гидрографических катеров.

Катер будет работать в составе океанографической экспедиции Черноморского флота в акваториях Чёрного и Азовского морей. Основное предназначение судов этого проекта — съёмка рельефа дна, осуществляемая с помощью высокоточных приборов, а также обслуживание навигационных знаков, перевозка грузов и пассажиров с возможностью высадки на побережье, не оборудованное причалом.

Справочно:

Параметры катера: водоизмещение — 320 тонн, длина — 36,44 метров, ширина — 7,8 метров, осадка — 1,98 метра, скорость — 11,5 узлов, автономность — 10 суток, экипаж — 12 человек.