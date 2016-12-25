Рязанская область расширяет площади яблоневых садов и ягодников

Осенью текущего года в Рязанской области было заложено 69 га многолетних насаждений, из них 50 га — семечковых садов интенсивного типа и 19 га — ягодников (малины — 8 га, черной смородины — 6 га, земляники — 5 га). С 2009 по 2016 годы заложено 171 га интенсивного сада (плотность посадки 800-1000 деревьев на 1 га), из них в ООО «Авангард» Рязанского района — 127 га, 20 га - в ООО «Разбердеевское» Спасского района, 12 га — в ООО «Красная вершина» Сараевского района.

По сообщению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в 2016 году областными садоводческими хозяйствами было собрано 1548 тонн яблок и 186 тонн ягод.

Среди ягодных культур самый большой урожай — 100 тонн — приходится на землянику. Помимо этого собрано 70 тонн смородины, 12 тонн черноплодной рябины и 4 тонны малины.

В ведущем садоводческом хозяйстве области — ООО «Авангард» Рязанского района — ежегодно закладываются сады интенсивного типа и обновляются плантации смородины, земляники, расширяется их сортовой состав. В текущем году хозяйством собрано 1348 тонны яблок при урожайности 115 ц/га, 173 тонны ягод при урожайности 36 ц/га. Собран рекордный урожай земляники: 100 тонн при урожайности 50 ц/га.

Под урожай яблок 2016 года проведена реконструкция пяти холодильных камер фруктохранилища, рассчитанных на 1000 тонн хранения яблок, установлена линия по предпродажной подготовки плодов. В садах и ягодниках выполняется весь комплекс агротехнологических мероприятий: омолаживающая обрезка, химическая защита, внесение минеральных удобрений, междурядные обработки почвы, внесение гербицидов в приствольные полосы.

С 2015 года сняты ограничения по наличию площадей многолетних насаждений для получения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, что стало определенным толчком для развития садоводства в крестьянских фермерских хозяйствах. В текущем году два крестьянских (фермерских) хозяйства впервые в области заложили 12 га интенсивного сада (10 га — ИП Ляубонас В.А.Глава КФХ Ряжского района, 2 га — ИП Васьковский Е.Е. Глава КФХ Клепиковского района).

В 2017 году планируется заложить 114 га интенсивного сада и 28 га ягодников. В трех крестьянских (фермерских) хозяйствах будет заложено 90 га интенсивного сада и 17 га черной смородины, а в сельскохозяйственных организациях — 24 га интенсивного сада и 11 га ягодников.