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Армия и Флот

Атомная подлодка «Подмосковье» вошла в состав ВМФ России

Атомная подводная лодка специального назначения «Подмосковье» принята в состав Военно-морского флота России после ремонта, говорится в сообщении пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию»).

Ремонт субмарины закончился в октябре 2016 года, а в ноябре-декабре ракетоносец прошел госиспытания и выполнил несколько выходов в море, чтобы проверить все системы и механизмы.

Подлодка «Подмосковье» была переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в лодку, предназначенную для работы с атомными глубоководными станциями и необитаемыми подводными аппаратами в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

http://tvzvezda.ru/news/opk/content/201612261424-b5y7.htm

ВМФ, АПЛ Подмосковье
  • A_SEVER A_SEVER
    26.12.1614:54:51

    а в ноябре-декабре ракетоносец
    Ну какой из него ракетоносец с отрезанным ракетным отсеком?

    #868874
    • Нет аватара Cinik
      26.12.1615:33:27

      Почётный ракетоносец.

      #868892
      • A_SEVER A_SEVER
        26.12.1616:40:57

        Почётный ракетоносец
        Он не ракето-, а АГСоносец!    

        Отредактировано: A_SEVER~17:41 26.12.16
        #868939
        • Нет аватара Drone
          26.12.1618:02:17

          Интересно, а что там с торпедными аппаратами? Их тоже вырезают?

          Я так понимаю, там же серьёзно экипаж увеличивается, каждый кубометр объёма на счету.

          И возить с собой торпеды при сомнительной боеспособности такой лодки — правильно ли это?    

          #868971
  • exhausted1987 exhausted1987
    26.12.1616:32:52

    Все-таки у ГУГИ мощный флот, постоянно новые единички получает.

    #868933
  • alex4spb alex4spb
    26.12.1616:36:15

    видео:

    #868936
  • Byvalnyi Byvalnyi
    26.12.1616:40:06

    С развитием подводных автономных необитаемых устройств морской бой будет выглядеть так.

    Сверху на поверхности приветствия и улыбки адмиралов противоборствующих сторон, а под водой адское пекло, борьба автоматов за превосходство в глубинах.

    Отредактировано: Byvalnyi~17:43 26.12.16
    #868938
    • NaSa NaSa
      26.12.1617:31:37

      Оффтоп конечно жуткий, но кто не знает скажу, что водное поло крайне жестокий вид спорта. Че там творится словами передать трудно, но то что изображено на фото весьма наглядно изображает то чем и как борятся спортсмены под водой, где глаза судьи не видят таких деталей. А уж какой жестяк под водой творят девушки это вообще не для слабонервных.

      #868958
    • Нет аватара часыпеск
      26.12.1617:56:10

      Сверху на поверхности приветствия и улыбки адмиралов противоборствующих сторон, а под водой адское пекло

      Что это за гомосячьи картинки,у вас что,сокровенные мечты рвутся на волю,вы поосторожнее с этим,не надо пропагандировать

      #868966
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