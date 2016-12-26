Атомная подлодка «Подмосковье» вошла в состав ВМФ России

Атомная подводная лодка специального назначения «Подмосковье» принята в состав Военно-морского флота России после ремонта, говорится в сообщении пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию»).

Ремонт субмарины закончился в октябре 2016 года, а в ноябре-декабре ракетоносец прошел госиспытания и выполнил несколько выходов в море, чтобы проверить все системы и механизмы.

Подлодка «Подмосковье» была переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в лодку, предназначенную для работы с атомными глубоководными станциями и необитаемыми подводными аппаратами в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.