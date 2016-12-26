Атомная подлодка «Подмосковье» вошла в состав ВМФ России
Атомная подводная лодка специального назначения «Подмосковье» принята в состав Военно-морского флота России после ремонта, говорится в сообщении пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию»).
Ремонт субмарины закончился в октябре 2016 года, а в ноябре-декабре ракетоносец прошел госиспытания и выполнил несколько выходов в море, чтобы проверить все системы и механизмы.
Подлодка «Подмосковье» была переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в лодку, предназначенную для работы с атомными глубоководными станциями и необитаемыми подводными аппаратами в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.
- Виктор Качурак
- 26.12.201615:47
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26.12.1614:54:51 Ну какой из него ракетоносец с отрезанным ракетным отсеком?
26.12.1615:33:27
26.12.1616:40:57 Он не ракето-, а АГСоносец!
26.12.1618:02:17
26.12.1616:32:52
26.12.1616:36:15
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26.12.1617:56:10