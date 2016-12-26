Компания «Евробласт» создала модульный плавучий док

В Петербурге компания «Евробласт» разработала многофункциональный плавучий док из десятиметровых понтонных модулей.

В России впервые представлен модульный мобильный плавучий док. Точнее, это даже не столько конкретно док, сколько модульный конструктор, позволяющий собирать и другие сооружения. По такому же принципу, может быть построена плавучая вертолётная площадка.

Техническими особенностями конструкции, разработанными специалистами компании «Евробласт», являются особые функциональные качества дока. Во-первых, 40-футовые модули легко перевозятся по суше стандартным транспортом. Во-вторых, док имеет п-образную надводную конструкцию верхней части, при погружной подводной. А в-третьих, затопляемая подводная часть дока освобождается от воды не откачивающими насосами, а выталкивается давлением пневматической системы. Это занимает гораздо меньше времени, что делает саму конструкцию более мобильной.

Что касается грузоподъёмности дока, то на данный момент, в стандартном варианте она равна 1,5 тысячам тонн. Однако при необходимости этот показатель легко можно увеличить.

Из понтонных модулей также можно собирать доки, основы для строительной техники и плавучие вертолетные площадки. Верфь легка в транспортировке и обладает грузоподъемностью в полторы тысячи тонн, которую разработчики готовы увеличить.

Такие конструкции «Евробласт» поставляет в Пакистан, главным заказчиком в России является «Росатом». Разработчики намерены предложить свою продукцию министерству обороны России для использования на российской морской базе в сирийском Тартусе.