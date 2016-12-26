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Судостроение и судоходство

Компания «Евробласт» создала модульный плавучий док

В Петербурге компания «Евробласт» разработала многофункциональный плавучий док из десятиметровых понтонных модулей.

В России впервые представлен модульный мобильный плавучий док. Точнее, это даже не столько конкретно док, сколько модульный конструктор, позволяющий собирать и другие сооружения. По такому  же принципу, может быть построена плавучая вертолётная площадка.

Техническими особенностями конструкции, разработанными специалистами компании «Евробласт», являются особые функциональные качества дока. Во-первых, 40-футовые модули легко перевозятся по суше стандартным транспортом. Во-вторых, док имеет п-образную надводную конструкцию верхней части, при погружной подводной. А в-третьих, затопляемая подводная часть дока освобождается от воды не откачивающими насосами, а выталкивается давлением пневматической системы. Это занимает гораздо меньше времени, что делает саму конструкцию более мобильной.

Что касается грузоподъёмности дока, то на данный момент, в стандартном варианте она равна 1,5 тысячам тонн. Однако при необходимости этот показатель легко можно увеличить.

Из понтонных модулей также можно собирать доки, основы для строительной техники и плавучие вертолетные площадки. Верфь легка в транспортировке и обладает грузоподъемностью в полторы тысячи тонн, которую разработчики готовы увеличить.

Такие конструкции «Евробласт» поставляет в Пакистан, главным заказчиком в России является «Росатом». Разработчики намерены предложить свою продукцию министерству обороны России для использования на российской морской базе в сирийском Тартусе.

https://newinform.com/35653-proryv-sudostroeniya-v-rf-vpervye-predstavili-unikalnyi-modulnyi-plavdok

Евробласт, Санкт-Петербург, модульный плавучий док
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    26.12.1615:49:11

    Такие конструкции «Евробласт» поставляет в Пакистан, главным заказчиком в России является «Росатом».

    То есть они уже производятся?

             

    #868902
    • Katamaran Katamaran
      26.12.1615:52:32

      из сообщения получается, что да. однако картинок я не нашел.

      #868906
    • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
      26.12.1619:34:37

      Текст так построен, что я понял что «Евробласт» что-то поставляет в Пакистан. Но не обязательно такие доки.

      #869009
  • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
    26.12.1619:31:59

    Идея очень интересная. Прямо очень-очень. Сильно хочется увидеть как такое применяется на практике.

    #869007
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